Общество 26.02.2026 в 13:58

Тела утонувших на Байкале китайских туристов переданы родственникам

Организатор поездки арестован
Текст: Иван Иванов
Тела всех семерых китайских туристов, погибших 20 февраля на Байкале, переданы их родственникам. Трагедия произошла, когда автомобиль УАЗ с туристами провалился под лед в районе мыса Хобой на острове Ольхон. Как сообщили в правоохранительных органах региона, родные погибших теперь займутся решением вопросов, связанных с погребением.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента погибли водитель автомобиля и семь граждан КНР. Только одному туристу удалось спастись. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

В связи с гибелью туристов было возбуждено уголовное дело. Оно включает статьи о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц, а также о халатности. По данным следствия, организатор поездки, местный житель, уже арестован. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг.

Стоит отметить, что на Байкале в настоящий момент действует запрет на выезд на лед из-за неблагоприятных погодных условий. Ледовая переправа на остров Ольхон также закрыта. Этот запрет был введен для предотвращения подобных трагических случаев.

