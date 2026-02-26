Общество 26.02.2026 в 15:06

В Бурятии появятся заслуженные работники средств массовой информации

Инициативу учредить новую награду для журналистов предложил глава республики
Текст: Станислав Сергеев
Народный Хурал Бурятии принял изменения в закон о государственных наградах, учреждающие новое почетное звание для работников медиасферы. Теперь журналисты и другие сотрудники средств массовой информации республики смогут получить звание «Заслуженный работник средств массовой информации Республики Бурятия».

Инициатива была предложена главой Бурятии Алексеем Цыденовым во время мероприятия, посвященного Дню печати. Разработчики законопроекта ориентировались на федеральные стандарты - аналогичные критерии поощрения для работников СМИ установлены указом президента России от 19 июля 2018 года.

Новое почетное звание будет присуждаться за профессиональные заслуги и достижения в области журналистики и массовых коммуникаций. Важным условием для соискателей нового звания станет наличие стажа работы в отрасли не менее 10 лет.

Изготовление нагрудного знака для новой награды запланировано на 2026 год. Финансирование будет осуществляться в пределах уже доведенных лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на производство государственных наград и медалей.

Кроме того, законопроект вносит редакционные уточнения в порядок награждения иностранных граждан. Согласно изменениям, наградные листы на иностранцев, являющихся официальными должностными лицами иностранных государств, а также сотрудниками международных организаций, дипломатических представительств и консульств, теперь будут согласовываться с Представительством МИД России в Улан-Удэ. Соответствующая формулировка также скорректирована в тексте закона.
