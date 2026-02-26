Общество 26.02.2026 в 15:11

Житель Бурятии оказался Д’Артаньяном лишь наполовину

За вороватые наклонности он ответит перед законом
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии оказался лишь наполовину Д’Артаньяном. Он вернул забытую старушкой сумку хозяйке, но вот деньги из нее забрал себе. 74-летняя жительница Иволгинского района обратилась в полицию.

- Днём 25 февраля пенсионерка пришла в аптеку. Пока стояла в очереди, повесила свою дамскую сумку с деньгами на дверную ручку. После покупки лекарств вернулась к машине, однако вскоре поняла, что забыла там сумку. Вернувшись, увидела на крыльце незнакомого мужчину, державшего её сумку с выглядывающим наружу кошельком. Мужчина сообщил, будто случайно нашел сумку рядом с входом и теперь возвращает находку владелице, - рассказали в полиции республики.

Однако после осмотра пожилая женщина обнаружила, что из кошелька исчезли деньги. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого - временно неработающего 50-летнего жителя села Иволгинск.

- В полиции он рассказал, что зашёл в аптечный пункт и заметил бесхозную сумку. Зайдя за угол, он вынул из кошелька деньги и спрятал их. Навстречу уже шла владелица сумки, которой он вернул оставленное имущество.
Мотив своего поступка он объяснил жаждой наживы. В настоящее время деньги изъяты сотрудниками полиции и переданы женщине. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: Номер один

