В Улан-Удэ водитель устроил свалку из шифера и бетона

В Улан-Удэ зафиксировали незаконный сброс мусора с грузовика. Нарушителя «засекли» в поселке Матросова, в районе промышленной базы по улице Кирзаводская, 3. Он вывалил шифер, бетон и прочие отходы.

Вредителя привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф, а также обязали ликвидировать образовавшуюся свалку (размещение 1 тонны отходов на полигоне обходится в 1 713,11 рубля, тогда как минимальный размер штрафа составляет 40 000 рублей).

«Подобные действия наносят вред окружающей среде, создают угрозу здоровью людей и формируют стихийные свалки, которые годами портят облик города», - напомнили в Бурприроднадзоре.

Очевидцев просят сообщать о случаях незаконного вывоза или сброса мусора по телефону 44-44-97.