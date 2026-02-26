В Бурятии уточнили порядок смены способа накопления на капремонт

Народный Хурал Бурятии принял изменения в республиканский закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Поправки уточняют процедуру, когда жильцы решают изменить способ формирования фонда капремонта - например, перейти с «общего котла» регионального оператора на специальный счет дома.Законопроект разработан в связи с принятием федерального закона № 403-ФЗ, который внес изменения в Жилищный кодекс. Ранее на практике возникали спорные ситуации: региональный оператор не мог точно определить дату направления решения общего собрания собственников. Это усложняло и затягивало процедуру перехода от одной формы накопления к другой.Теперь решение общего собрания должно направляться владельцу спецсчета или региональному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения. Это может быть сделано, в том числе, через ГИС ЖКХ или региональную информационную систему при условии автоматизированного размещения документа. Главное изменение: срок вступления решения в силу отсчитывается не с момента его отправки, а с момента получения адресатом.«Реализация законопроекта позволит усовершенствовать систему капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повысить эффективность использования средств собственников, уплачиваемых в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», - отметил докладчик по вопросу, председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Иннокентий Вахрамеев.Напомним, как сообщал «Номер один», программа капитального ремонта в Бурятии набирает обороты. В 2025 году строительно-монтажные работы выполнены в 539 многоквартирных домах по 908 видам работ. Общая сумма освоенных средств превысила 1,5 миллиарда рублей. В текущем году темпы не снижаются - запланирован ремонт в 356 домах по 745 видам работ на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей.Важным показателем эффективности работы Фонда капитального ремонта остается собираемость взносов. По итогам 2025 года она достигла рекордных 104,75%, тогда как в 2015 году составляла лишь 63%. Лидерами по платежной дисциплине стали Северобайкальск, Улан-Удэ и Закаменский район.Всего с начала действия программы капитального ремонта в республике выполнены работы по 5 958 видам работ. Это позволило улучшить условия проживания более чем для 210 тысяч жителей Бурятии.