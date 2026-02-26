Общество 26.02.2026 в 16:03
В Бурятии уточнили порядок смены способа накопления на капремонт
Новый закон определяет четкие сроки перехода с общего счета на специальный после получения решения собственников
Текст: Станислав Сергеев
Народный Хурал Бурятии принял изменения в республиканский закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Поправки уточняют процедуру, когда жильцы решают изменить способ формирования фонда капремонта - например, перейти с «общего котла» регионального оператора на специальный счет дома.
Законопроект разработан в связи с принятием федерального закона № 403-ФЗ, который внес изменения в Жилищный кодекс. Ранее на практике возникали спорные ситуации: региональный оператор не мог точно определить дату направления решения общего собрания собственников. Это усложняло и затягивало процедуру перехода от одной формы накопления к другой.
Теперь решение общего собрания должно направляться владельцу спецсчета или региональному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения. Это может быть сделано, в том числе, через ГИС ЖКХ или региональную информационную систему при условии автоматизированного размещения документа. Главное изменение: срок вступления решения в силу отсчитывается не с момента его отправки, а с момента получения адресатом.
«Реализация законопроекта позволит усовершенствовать систему капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повысить эффективность использования средств собственников, уплачиваемых в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», - отметил докладчик по вопросу, председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Иннокентий Вахрамеев.
Напомним, как сообщал «Номер один», программа капитального ремонта в Бурятии набирает обороты. В 2025 году строительно-монтажные работы выполнены в 539 многоквартирных домах по 908 видам работ. Общая сумма освоенных средств превысила 1,5 миллиарда рублей. В текущем году темпы не снижаются - запланирован ремонт в 356 домах по 745 видам работ на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей.
Важным показателем эффективности работы Фонда капитального ремонта остается собираемость взносов. По итогам 2025 года она достигла рекордных 104,75%, тогда как в 2015 году составляла лишь 63%. Лидерами по платежной дисциплине стали Северобайкальск, Улан-Удэ и Закаменский район.
Всего с начала действия программы капитального ремонта в республике выполнены работы по 5 958 видам работ. Это позволило улучшить условия проживания более чем для 210 тысяч жителей Бурятии.
Законопроект разработан в связи с принятием федерального закона № 403-ФЗ, который внес изменения в Жилищный кодекс. Ранее на практике возникали спорные ситуации: региональный оператор не мог точно определить дату направления решения общего собрания собственников. Это усложняло и затягивало процедуру перехода от одной формы накопления к другой.
Теперь решение общего собрания должно направляться владельцу спецсчета или региональному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения. Это может быть сделано, в том числе, через ГИС ЖКХ или региональную информационную систему при условии автоматизированного размещения документа. Главное изменение: срок вступления решения в силу отсчитывается не с момента его отправки, а с момента получения адресатом.
«Реализация законопроекта позволит усовершенствовать систему капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повысить эффективность использования средств собственников, уплачиваемых в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», - отметил докладчик по вопросу, председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Иннокентий Вахрамеев.
Напомним, как сообщал «Номер один», программа капитального ремонта в Бурятии набирает обороты. В 2025 году строительно-монтажные работы выполнены в 539 многоквартирных домах по 908 видам работ. Общая сумма освоенных средств превысила 1,5 миллиарда рублей. В текущем году темпы не снижаются - запланирован ремонт в 356 домах по 745 видам работ на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей.
Важным показателем эффективности работы Фонда капитального ремонта остается собираемость взносов. По итогам 2025 года она достигла рекордных 104,75%, тогда как в 2015 году составляла лишь 63%. Лидерами по платежной дисциплине стали Северобайкальск, Улан-Удэ и Закаменский район.
Всего с начала действия программы капитального ремонта в республике выполнены работы по 5 958 видам работ. Это позволило улучшить условия проживания более чем для 210 тысяч жителей Бурятии.