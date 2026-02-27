Жители Бурятии шокированы новыми тарифами на коммуналку

Для жителей Северо-Байкальского района Бурятии зима 2025–2026 стала испытанием не только из-за морозов, но и из-за коммунального коллапса в платежках. С недавних пор тарифы на жилищно-коммунальные услуги в этом районе республики подскочили на 50%. И без того тяжелый для кошельков северян период усугубился новым повышением с 1 января 2026 года - еще на 1,7%. Главный вопрос, который сегодня задают люди: кто виноват и почему удар пришелся именно по северу?- В июле процент повышения ЖКХ составил свыше 50%. С 1 января 2026 еще повышают тарифы на 1,7%. Теперь цифры плат за ЖКХ зашкаливают и порой составляют треть или даже половину пенсии у стариков, - пожаловались жители северного района в «Номер один».Если общероссийская индексация тарифов традиционно происходит летом (в 2025 году она составила в среднем 9–10% по стране), то ситуация в Бурятии выбивается из графика.Так, в июле вместо плановых 10–12% жители севера увидели в квитанциях цифры, выросшие в полтора раза. В январе 2026 произошла дополнительная индексация на 1,7%. Таким образом, совокупный рост за полгода составил более 51%. Для сравнения: официальная инфляция в России за 2025 год хоть и была высокой, но не превышала 10–12%. Разрыв очевиден: север Бурятии живет в иной экономической реальности, оторванной от среднестатистических показателей.Люди винят во всем местное коммунальное начальство. И эти обвинения имеют под собой почву, но лишь отчасти. Безусловно, руководство муниципалитетов и ресурсников должно нести ответственность за эффективность трат и прозрачность инвестпрограмм, и негодование граждан вполне понятно. Ведь рост ЖКХ тарифов регулируется государством. И вдруг получилось, что под носом у госорганов в некоторых местах Бурятии коммунальные тарифы выросли в разы. Как оказалось, к такому итогу привели события прошлых лет.Сейчас в Северобайкальске услуги ЖКХ предоставляют две ресурсоснабжающие организации. В сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения - это МП «БВК». А холодным водоснабжением и водоотведением заведует МП «СВК».Основное возмущение людей вызывает рост тарифов по холодной воде и канализации.Отметим, что до февраля 2025 года в Северобайкальске услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения оказывало МП «БайкалВодоканал».На первый взгляд кажется, что при прежней компании все было ровно и услуги не дорожали, а как только это направление ушло в руки МП «СВК», начался непонятный взлет тарифов. С точки зрения хронологии событий картина выглядит именно так.Но, как следует из пояснений Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии, которое ссылается, в свою очередь, на пояснения Республиканской службы по тарифам, не все так просто.Со второй половины 2025 года обе компании – БВК и СВК - повысили свои тарифы для потребителей. По отоплению гигакалория подорожала на 17,8%. Кубометр горячего водоснабжения наценили на аналогичный процент. Как сообщил «Номер один» первый заместитель министра строительства республики Дмитрий Кобунов, эти цифры не превышают предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги.По холодному же водоснабжению МП «СВК» увеличило тариф за кубометр сразу на 57,6%. А по водоотведению кубометр стоков вырос вообще на 59,6%. И тут положение сложнее.По словам чиновника, такое увеличение размеров тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для новой ресурсоснабжающей организации МП «СВК» было в основном обусловлено учетом в расходах на оплату труда минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда (ММТС) согласно «Отраслевому тарифному соглашению в ЖКХ Республики Бурятия».Тарифную ставку учли в размере утвержденного на 2025 год МРОТ.Проще говоря, в платежки заложили зарплату рабочих.Оказалось, что МП «БайкалВодоканал», ранее заведовавшее холодной водой и канализацией, в установленных тарифах на 2023 - 2027 гг. не учитывало необходимый уровень ММТС.- Долгосрочный тариф в соответствии с действующим законодательством предполагает индексацию фонда оплаты труда на плановые значения индекса потребительских цен, согласно прогнозу, в размере 5,8 - 7,2% ежегодно.Тогда как в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне, МРОТ увеличивался ежегодно на 16,6 - 18,5%. В результате ежегодного значительного повышения МРОТ минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда, учтенная в тарифах МП «БайкалВодоканал» на 2025 год, оказалась на 53% ниже МРОТ, - сказал Дмитрий Кобунов.Таким образом, шокирующий рост тарифов произошел главным образом из-за того, что Москва очень динамично увеличивала МРОТ... Накопившееся несоответствие надо было ликвидировать, что и сделано.Помимо зарплаты рабочих, тарифы «утяжелили» налоги.С 1 июля 2025 МП «СВК» начало выплачивать повышенный НДС, ставший обязательным для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения. Свою налоговую нагрузку компания, как и следовало ожидать, перекинула на плечи потребителей.Также в тариф заложили увеличение стоимости электроэнергии, включили затраты на реконструкцию и модернизацию коммунальных систем согласно утвержденной Минстроем РБ инвестиционной программе, сообщили в министерстве еще одну причину взлета северных тарифов.Все это произошло на фоне зафиксированного снижения объемов реализации коммунальных услуг в связи с установкой северобайкальцами приборов учета. Оплата «по нормативу» и оплата «по счетчику» оказались вещами разных масштабов.Все эти факторы и привели к скачку, потрясшему сознание и кошельки жителей севера республики.А тут еще добавилось и упомянутое повышение с января 2026 из-за увеличения ставки НДС. Это решение отразилось на ЖКХ, на ценах в магазинах и прочем.Всевозможный тарифный рост в стране продолжается. Недавно глава правительства России на фоне огромных долгов, опутавших «Российские железные дороги», отдал распоряжение ФАС провести работу по дополнительной индексации на 1% тарифов на железнодорожную перевозку грузов и использование соответствующей инфраструктуры. Внеплановая индексация пройдет с 1 марта.Что касается жителей Северобайкальска, они имеют право получить компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг. Есть необходимое постановление бурятского правительства. Однако ради компенсации надо похлопотать.- Необходимо обращаться с заявлением в филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства, - пояснил Дмитрий Кобунов. - С учетом выплаты компенсации рост платы граждан города Северобайкальска не превышает установленные правительством Российской Федерации и правительством Республики Бурятия предельные индексы. Необходимо отметить, что экономическая обоснованность установленных тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение подтверждается решением Верховного суда Республики Бурятия.Жители города просили провести аудит деятельности МП «СВК».Но в Министерстве строительства Бурятии указали, что при установлении тарифов Республиканская служба по тарифам проводит экспертизу поступивших от ресурсников обосновывающих материалов. При расчете тарифа экономически необоснованные расходы РСТ убирает.- Обязательный независимый аудит тарифов муниципальных предприятий законодательством не предусмотрен, - пояснил Дмитрий Кобунов.Повышение тарифов — это попытка решить проблемы прошлого за счет будущего жителей. Задача властей и коммунальщиков в данной ситуации не просто констатировать, что цифры не выходят за рамки, но и обеспечить контроль за целевым использованием средств, которые теперь в гигантских объемах поступят от населения.