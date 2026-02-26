Улан-удэнец получил 7 лет строгача за сбыт «синтетики»

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении 21-летнего горожанина. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой в крупном размере.

В марте 2023 года молодого человека вовлекли в деятельность ОПГ, которая незаконно сбывала в столице Бурятии «синтетику». При задержании банды полицейские изъяли из оборота более полкило «дури».

«С учетом позиции Бурятского транспортного прокурора, суд приговорил подсудимого, при наличии смягчающих обстоятельств, к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - отметили в ведомстве.