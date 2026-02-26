Семья из Бурятии могла погибнуть из-за аварийного режима работы электросети

В ГУ МЧС по Бурятии назвали предварительную причину пожара в селе Нижняя Иволга, который минувшей ночью унес жизни 30-летней женщины и двух ее маленьких детей (2015 и 2018 года рождения).

В министерстве отметили, что возгорание могло возникнуть из-за аварийного режима работы электросети.

«По факту пожара органом дознания МЧС России проводится проверка, совместно с экспертом Испытательной пожарной лаборатории», - прокомментировали специалисты.

Добавим, что в администрации Иволгинского района пообещали оказать семье всевозможную необходимую помощь и материальную поддержку.

Напомним, в Нижней Иволге в ночь с 22 на 23 января погибла многодетная мать. Ее тело обнаружили в гараже. Женщина пыталась обогреть дом, запустив генератор (в тот момент в селе отключили электроэнергию и стояли 40-градусные морозы). И в результате скончалась, отравившись угарным газом. Сиротами остались трое детей.