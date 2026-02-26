За водителями Улан-Удэ будет бдить «Автоураган»

Госавтоинспекция информирует водителей Улан-Удэ о работе комплекса фото-видеофиксации «Автоураган-ВСМ». Он установлен в центре города – на перекрестке улиц Ербанова - Коммунистическая.

- Включена функция выявления нарушений правил проезда от улицы Ленина в направлении улицы Балтахинова направо на запрещающий сигнал дополнительной секции светофорного объекта. Нарушение фиксируется по статье 12.12 КоАП РФ. Штрафная санкция от 800 до 1500 рублей. При повторном проезде на запрещающий сигнал светофора - 7500 рублей, - сообщили в полиции республики.

Фото: полиция РБ