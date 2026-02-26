Общество 26.02.2026 в 16:56

За водителями Улан-Удэ будет бдить «Автоураган»

В центре города поставили комплекс фото-видеофиксации
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За водителями Улан-Удэ будет бдить «Автоураган»

Госавтоинспекция информирует водителей Улан-Удэ о работе комплекса фото-видеофиксации «Автоураган-ВСМ». Он установлен в центре города – на перекрестке улиц Ербанова - Коммунистическая.

- Включена функция выявления нарушений правил проезда от улицы Ленина в направлении улицы Балтахинова направо на запрещающий сигнал дополнительной секции светофорного объекта. Нарушение фиксируется по статье 12.12 КоАП РФ. Штрафная санкция от 800 до 1500 рублей. При повторном проезде на запрещающий сигнал светофора - 7500 рублей, - сообщили в полиции республики.

Фото: полиция РБ

Все новости

За водителями Улан-Удэ будет бдить «Автоураган»
26.02.2026 в 16:56
На застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ просят возбудить уголовку
26.02.2026 в 16:50
Семья из Бурятии могла погибнуть из-за аварийного режима работы электросети
26.02.2026 в 16:48
Улан-удэнец получил 7 лет строгача за сбыт «синтетики»
26.02.2026 в 16:33
В Бурятии уточнили порядок смены способа накопления на капремонт
26.02.2026 в 16:03
Лыжница из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
26.02.2026 в 15:56
Глава Бурятии держит ситуацию со строительством ЖК «Мегаполис» на личном контроле
26.02.2026 в 15:40
В Бурятии ускорили процедуру перевода земель из одной категории в другую
26.02.2026 в 15:26
В Улан-Удэ водитель устроил свалку из шифера и бетона
26.02.2026 в 15:21
Житель Бурятии оказался Д’Артаньяном лишь наполовину
26.02.2026 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
На застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ просят возбудить уголовку
Жильцы говорят, что в построенном доме жить невозможно
26.02.2026 в 16:50
Семья из Бурятии могла погибнуть из-за аварийного режима работы электросети
В МЧС региона назвали предварительную причину пожара в Нижней Иволге
26.02.2026 в 16:48
Улан-удэнец получил 7 лет строгача за сбыт «синтетики»
Молодой человек действовал в составе ОПГ
26.02.2026 в 16:33
В Бурятии уточнили порядок смены способа накопления на капремонт
Новый закон определяет четкие сроки перехода с общего счета на специальный после получения решения собственников
26.02.2026 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru