Общество 27.02.2026 в 09:24

В Бурятии стадо коров два месяца обитало возле Гусиного озера

Их владельца пока не нашли
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии стадо коров два месяца обитало возле Гусиного озера
Фото: Селенга-инфо.24/7

В Селенгинском районе Бурятии собственники участков на Гусином озере пожаловались на большое стадо коров. Бесхозная скотина уже два месяца обитает возле «Белого камня».

На место выезжали сотрудники отдела благоустройства района. Они насчитали 25 буренок без сопровождения пастуха. Собственника КРС им найти не удалось – на животных не было бирки/клейма. Однако их рога окрашены в красный цвет.

«Обращаемся к собственникам КРС о необходимости пасти скот в отведенных местах и обязательно поставить на учет. Обратитесь в районное Управление сельского хозяйства. В ином случае, будут помещены животные на штрафстоянку с взысканием всех расходов и штрафов», - прокомментировали в райадминистрации.


Теги
бесконтрольный выпас Гусиное озеро

Все новости

Начинающие инвесторы из Бурятии оказались находкой для мошенников
27.02.2026 в 10:23
В лесу Улан-Удэ спасли собаку, вмерзшую в лед
27.02.2026 в 10:12
В Бурятии «раскулачили» попавшегося на мошенничестве бизнесмена
27.02.2026 в 10:00
18-летнего парня в Улан-Удэ сбила иномарка
27.02.2026 в 09:57
На севере Бурятии автомойка загрязнила почву почти на миллион рублей
27.02.2026 в 09:46
В Бурятии стадо коров два месяца обитало возле Гусиного озера
27.02.2026 в 09:24
Экс-полицейского признали виновным в тройном убийстве в Улан-Удэ
27.02.2026 в 09:14
Как безопасно поменять номер телефона
27.02.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 февраля 2026 года
27.02.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 27 февраля
27.02.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Начинающие инвесторы из Бурятии оказались находкой для мошенников
За сутки преступники обогатились почти на 400 тысяч рублей
27.02.2026 в 10:23
В лесу Улан-Удэ спасли собаку, вмерзшую в лед
На животное наткнулись работники Экоальянса
27.02.2026 в 10:12
Как безопасно поменять номер телефона
Специалисты поделились инструкцией
27.02.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
27.02.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru