В Бурятии стадо коров два месяца обитало возле Гусиного озера

В Селенгинском районе Бурятии собственники участков на Гусином озере пожаловались на большое стадо коров. Бесхозная скотина уже два месяца обитает возле «Белого камня».

На место выезжали сотрудники отдела благоустройства района. Они насчитали 25 буренок без сопровождения пастуха. Собственника КРС им найти не удалось – на животных не было бирки/клейма. Однако их рога окрашены в красный цвет.

«Обращаемся к собственникам КРС о необходимости пасти скот в отведенных местах и обязательно поставить на учет. Обратитесь в районное Управление сельского хозяйства. В ином случае, будут помещены животные на штрафстоянку с взысканием всех расходов и штрафов», - прокомментировали в райадминистрации.



