В лесу Улан-Удэ спасли собаку, вмерзшую в лед

В Улан-Удэ работники Экоальянса спасли в лесу собаку, вмерзшую в лед. Животное буквально пришлось отдалбливать. Чудесное создание, напоминающую овечку, доставили в приют «Ананда».

Подчеркивается, что водители уже не раз спасают животных. Сейчас для нового найденыша ищут заботливые руки, подробнее – здесь.

«Маленькое существо, обречённое на верную гибель, чудом оказалось в руках добрых людей. Она уже познала холод и равнодушие, но теперь у неё есть шанс на новую, счастливую жизнь», - прокомментировали в паблике «Животные 03».