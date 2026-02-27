Общество 27.02.2026 в 10:12

В лесу Улан-Удэ спасли собаку, вмерзшую в лед

На животное наткнулись работники Экоальянса
Текст: Карина Перова
Фото: паблик «Животные 03»

В Улан-Удэ работники Экоальянса спасли в лесу собаку, вмерзшую в лед. Животное буквально пришлось отдалбливать. Чудесное создание, напоминающую овечку, доставили в приют «Ананда».

Подчеркивается, что водители уже не раз спасают животных. Сейчас для нового найденыша ищут заботливые руки, подробнее – здесь.

«Маленькое существо, обречённое на верную гибель, чудом оказалось в руках добрых людей. Она уже познала холод и равнодушие, но теперь у неё есть шанс на новую, счастливую жизнь», - прокомментировали в паблике «Животные 03».

собака спасение

