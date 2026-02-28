Шаманы Бурятии дали предсказание на год огненной Лошади

Шаманы религиозного центра «Тэнгэриин Ордон» («Тэнгэри») из Бурятии представили свой прогноз на 2026 год, который пройдет под знаком огненной Лошади. В отличие от традиционных восточных календарей, предсказание основано на древних шаманских верованиях и космогонии, где особое внимание уделяется не только символу года, но и взаимодействию человека с духами природы и предков.Религиозный центр «Тэнгэри» — это официально зарегистрированная в минюсте религиозная организация в Улан-Удэ с председателем правления в лице верховного шамана.С момента основания, с 2003 года, центр «Тэнгэри» ежегодно организует более десяти тайлганов, которые представляют собой обряды поклонения божествам шаманского пантеона. Эти церемонии проводятся как на территории самого центра, так и в местах, традиционно почитаемых бурятами, известных как святыни. В обрядах участвуют все шаманы организации, а посещают их не только жители региона, но и люди из разных уголков России и других стран, независимо от их религиозной принадлежности или национальности.Как уверяют представители тэнгрианства, шаманизм проповедует идею единства и гармонии, поэтому в его основе лежит вера, терпимость, уважение к традициям и обычаям других народов. Ежегодно после наступления нового года по восточному календарю шаманы центра выдают прогноз на год для всех жителей Бурятии.Если философия кочевых народов и мировоззрение тэнгрианства строятся на доброте и гармонии между всеми живыми существами, то, соответственно, любое действие должно приносить пользу окружающим и не причинять вреда. Все живое обладает душой, будь то камень или травинка. Душа каждого существа стремится к духовному совершенству, и тот, кто помогает другим достичь этого, заслуживает благосклонности удачи.По уверению шаманов, в прошлом к удаче относились с особым почтением, осознавая ее огромную ценность. Без удачи невозможно достичь успеха в делах, а ее наличие и отсутствие зависят от влияния звезд и смены года. Уровень удачи может быть высоким, средним или вовсе отсутствовать.Бурят-монголы устраивали ритуал для привлечения и усиления удачи в начале второго лунного дня Сагаалгана, чтобы она сопутствовала человеку весь год, а если покидала его, то бы возвращалась снова.Ранним утром они отправлялись к реке, где обращались к ее хозяину, представлялись и просили разрешения взять камень для ритуала. Опустив в воду монету, они разговаривали с камнем, прося его стать посланником удачи и обещая вознести на гору, что символизировало достижение духовного совершенства для камня (для камней вершина горы — это высшая степень развития, на что уходят миллионы лет). Достигнув вершины горы, они молились богам о даровании удачи и оставляли там камень, создавая таким образом связь между человеком и камнем. Боги благословляли человека за доброе деяние, а душа камня, достигшая вершины, получала возможность переродиться на более высоком уровне.Сегодня этот обычай забывается, но он лежит в основе ритуала возвышения удачи в дацанах. Вместо камня теперь поднимают изображение хий морин, привязывая его к деревьям на возвышенностях. Понятие «хий морин» возникло из традиций кочевых народов. Конь в бурят-монгольском мире всегда был символом святости и драгоценности, верным другом и спутником. Поэтому после прихода буддизма ламы стали печатать на бумаге или ткани изображения скачущего коня, который символизировал удачу.Особое значение второго лунного дня Сагаалгана, как благоприятного времени для привлечения удачи, имеет древние корни. Монгольская астрология - одна из древнейших, и она всегда играла важную роль в жизни бурят-монголов. Считается, что первый и последний дни лунного цикла неустойчивы и являются переходными, а второй день обладает высокой энергетической стабильностью, способствуя накоплению и росту. Второй день нового года (Белого месяца) благоприятен для привлечения удачи для всех, независимо от года рождения.- Удача – это не то, что на человека свалился мешок с деньгами, это более широкое понятие. Удача – это родиться в хорошей семье, иметь хороших друзей. Оказаться в нужное время и нужном месте. Или, наоборот, не оказаться в плохом месте. Для мужчины - встретить правильную женщину. Это все удача. От одного банального знакомства с человеком может измениться вся судьба. Поэтому удача – это случай. Мы, шаманы, к этому относимся очень щепетильно. И всегда говорим прихожанам о том, чтобы люди не думали, что удача – это деньги. Поэтому хорошее здоровье, живые родители – это большая удача. Когда у человека все хорошо, то у него и в жизни будет стабильно, он проживет долго в гармонии, счастье и правильно, - рассказывает об истинной удаче представитель тэнгрианства шаман Денис Ильгеев.Как объяснил мужчина, очень важно после «Даллага» – обряда по призыванию удачи, который проводят шаманы, в течение трех дней никому ничего не давать, дабы не потерять свою удачу.По традиции в преддверии нового года по восточному лунному календарю старейшины делятся наставлениями от духов-покровителей. Согласно прогнозу Буха-нойон-баабай, символом 2026 года станет огненный Конь. Это стремительное и сильное животное, чей бег неудержим, а поступь тверда.По словам шаманов, лошадь издавна почитается в бурятской культуре как символ дороги, перемен и неукротимой жизненной силы. Это животное не терпит застоя, и его влияние кардинально изменит течение событий в 2026 году.- Год Лошади приносит ускорение событий. То, что раньше тянулось долго, может решиться быстро, но не всегда мягко, — предупреждают в центре «Тэнгэри». — Огненная стихия делает этот год ярким и напряженным. Все скрытое выйдет наружу.Шаманы подчеркивают, что в этот период особенно заметной станет грань между честным трудом и надеждой на случай. Слова обретут особую силу, а за поступками будут быстро следовать последствия. Ошибки, совершенные даже по неосторожности, дадут о себе знать незамедлительно.Шаманы советуют опираться на традиционные ценности. Забота о семье, помощь старшим и участие в общих делах становятся не просто моральным ориентиром, а источником практической устойчивости.- Тот, кто укрепляет «буян» (благодеяние, благая заслуга) через добрые поступки, проведет год ровно и спокойно, — отмечается в прогнозе.Для каждой возрастной группы наступающий период несет свои особенности. Например, младенцам и малышам год сулит строгое испытание. Родителям рекомендуется обратиться к высшим силам, просить защиты и покровительства для самых маленьких.Людям молодого и среднего возраста огненный Конь благоволит. Их ждет удача в делах, а труды и заботы будут вознаграждены щедротами и благополучием.Пожилым людям стоит быть осторожными. Год может быть чреват опасностями. Чтобы укрепить дух и тело, советуют обращаться к родной земле, к своей малой родине (тоонто), черпая оттуда силы и здоровье.Что касается погоды и урожая, ожидается, что середина лета будет засушливой. Август, напротив, порадует обилием дождей и гроз, что обеспечит хороший урожай. Леса будут полны даров природы. Год обещает стать тучным для скота — табуны и стада будут разрастаться.Особое внимание в прогнозе уделено мужчинам и женщинам. Для представителей сильного пола, занимающих достойное место («восседающим справа»), год будет благотворным и удачливым. Женщинам же рекомендуется следить за здоровьем, возможна слабость, поэтому важно быть бдительными.Шаманы центра «Тэнгэри» составили подробный гороскоп для всех знаков 12-летнего цикла. Вот основные тезисы предсказаний.Год потребует открытости. Привычная тактика действовать скрытно даст сбои. Возможны расходы на дом и родственников.Время тяжелой, но благодарной работы. Результат будет медленным, но надежным. Важно не поддаваться чужой спешке и беречь здоровье.Открываются возможности для роста и перемен. Успех ждет тех, кто направит энергию в служение или обучение, а не в погоню за показным успехом.Требуется повышенная осторожность. Планы могут меняться. Лучше сосредоточиться на доме, здоровье и внутреннем состоянии.Неоднозначный период. Возможности будут сопровождаться усталостью. Не время для рискованных начинаний, лучше завершать старое.Напряженный год. Высок риск конфликтов из-за резких слов. Каждое сказанное слово имеет вес. Рекомендуется больше молчать и отдыхать.Собственный год станет испытанием. Ощущение постоянной гонки может привести к перегрузкам. Важно научиться вовремя останавливаться.Спокойный и ровный год. Внешние бури затронут меньше других знаков. Время для внутренней работы, заботы о семье и восстановления сил.Насыщенный год, полный поездок и новых знакомств. Главное — не распыляться и вовремя отдыхать.Проверка на собранность. Ошибки возможны из-за поспешности и желания все контролировать. Ключ к успеху — спокойствие и последовательность.Удачный и благоприятный год. Лошадь поощряет честность и верность. Появится шанс укрепить свое положение и заслужить доверие.Переменчивый год. Удача будет чередоваться с заботами. Не рекомендуется начинать крупные проекты, лучше заняться семьей и отложенными делами.