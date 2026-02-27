Общество 27.02.2026 в 10:23

Начинающие инвесторы из Бурятии оказались находкой для мошенников

За сутки преступники обогатились почти на 400 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
Начинающие инвесторы из Бурятии оказались находкой для мошенников

В полиции Бурятии рассказали про случаи мошенничества под видом инвестиций в криптовалюту. Местные жители благодаря этим схемам потеряли около 370 тысяч рублей.

В Селенгинском районе жертвой аферистов стала 38-летняя операционная медсестра.

- В конце января ей в мессенджере написал незнакомец с предложением пассивного дохода. Женщина зарегистрировалась в одном из мессенджеров на «международной торговой платформе» и, следуя инструкциям «куратора», в течение двух недель переводила деньги на свой «инвестиционный счет». Когда сумма достигла 90 тысяч рублей, она решила забрать прибыль, но вместо денег получила блокировку личного кабинета, - сообщают в полиции.

В Улан-Удэ 39-летний мужчина тоже нашел в сети объявление о выгодных вложениях.

- После короткой переписки в чате его убедили перевести более 10 тысяч на номер телефона для покупки цифровых активов. Как только деньги были переведены, «администраторы» проекта просто перестали выходить на связь, - добавили в полиции.

Во всех случаях мошенничества заведены уголовные дела.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

