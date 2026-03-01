Тайны сагаалгановского камлания

- В бурят-монгольском шаманизме колокольным звоном призываются небесные божества, а раскатами бубнов - земные. Если уж совсем говорить по-простому, то эти атрибуты выступают для нас «транспортными средствами», благодаря которым мы способны путешествовать по мирам и общаться с духами, - объясняет верховный шаман.





- В течение целого года мы переживали не только позитивные, но и негативные эмоции. Это энергии, которые к нам, хотим мы того или нет, приходят словно гости, - проводит параллель верховный шаман. - Вместе с проводами года мы отправляем весь негатив туда, откуда он явился.





Перед Сагаалганом в религиозном центре шаманов прошел один из главных ежегодных обрядов - Гал угаал. Проводы зеленой деревянной Змеи оказались не формальностью, а полноценным прощанием с одушевленным существом, которому суждено вернуться лишь по завершении двенадцатилетнего цикла. Как проходил обряд и что предсказал Буха Нойон - в материале «Номер один».Февральский вечер закипал мистерией: привычный мир словно готовился сбросить прежнюю кожу, чтобы примерить на себя ризы иного бытия. Причем сакральное преображение вершилось как строго выверенная литургия, где у каждого обращения к высшим силам был свой черед.Но почему этот строгий порядок вообще возник, а проводы года приходятся на конец зимы, а не на осень, как было принято в исконной традиции? Смысл происходящего таял в дыму костров, но стоило прислушаться к верховному шаману, и сквозь церемониальный гул проступила ясность.- История Сагаалгана интересна тем, что она уходит своими корнями в глубокую древность. Новый год было принято встречать осенью, когда выпадал первый снег, символизирующий завершение одного периода и начало другого, - рассказывает верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев. - В XIII веке пятый монгольский хан, принявший буддизм, решил перенести празднование с осени на конец зимы. Монгольский Сагаалган приурочили согласно двенадцатилетнему циклу. Поэтому теперь он начинается вместе с таянием, в преддверии весны. Хотя его название этому полностью противоречит.Действо разворачивалось последовательно: облачившись в ритуальные одеяния и настроившись на предстоящее таинство, шаманы достигли внутренней собранности. Ударами бубнов, звоном колоколов и начитыванием священных текстов они призвали верховных божеств тэнгрианского пантеона - Бурхан Сагаан Гарбал и Тэнгри.Бурхан Сагаан Гарбал (Божественное Белое начало) отождествляется с седовласым старцем. Примечательно, что в молитвенном обращении к нему говорится: «созидающий из разрушенного, соединяющий разорванное, исцеляющий раздробленное». Слова, полные надежды, звучат на каждом тайлагане.- Во время тайлагана наши духовные деятели обращаются к нему с просьбами людей, с благодарностью за защиту и помощь. Сагаан Гарбал слышит всех, потому что его природа - восстанавливать целостность там, где она утрачена, - продолжает верховный шаман. - Стоит отметить, что мир, в который шаманы открывают дверь бубнами и колоколами, простирается ввысь и вглубь и у каждого божества - своя обитель.По представлениям тэнгрианства, существует верховный мир (божеств. - Прим. ред.), срединный (земли и проживающих на ней существ. - Прим. ред.), а также нижний (то есть подземный. - Прим. ред.). Предания гласят: небесная часть состоит из нескольких ярусов, каждый из которых выступает обителью того или иного божества. На самой верхней располагается великий дух - Тэнгри (Вечно Синее небо). Обращаются к нему с разными целями.- Он та сила, что держит небо и землю, управляет стихиями и вершит судьбы. Потому в каждом нашем деле есть место Тэнгри, - добавляет Баир Цырендоржиев.Следом, через Угай гарбал, нить привела нас к почитанию предков, без благословения которых невозможно начать ни одно серьезное дело. Испросив дозволения у родовых покровителей, шаманы приступили к главному - молебну, обращенному к прародителям монголоязычного народа и к стражам Прибайкалья - 13 Северным Нойонам. Когда их могущественное присутствие было ознаменовано, атмосфера наполнилась особой благодатью, позволяющей приступить к следующему этапу - очищению стихиями. Первой из них стала вода.- Аршаан Уншаха это действие называется, - отметил верховный шаман религиозного центра. - В обряде Гал угаал сходятся два аршана. Мужчины читают белый. Он очищает наши мысли, непонимания, недоговорки - все то, что тяготит душу. Женщины - черный. Он омывает нашу плоть, сущность - все то, что материальное.В каждый из них, к слову, добавляются травы. Светлый смешивается с чабрецом, а темный с можжевельником.Но очищение водой - лишь половина пути. Кульминация действа требовала выхода на открытый воздух. Под вечерним небом состоялось возжигание двух костров - юго-восточного, куда надлежало отправить весь накопленный негатив, и западного, пламени благоденствия.Здесь срабатывает самый настоящий закон Ньютона: ничто не исчезает бесследно, энергия лишь переходит из одного состояния в другое. И, чтобы этого достичь, нужен огонь.- Огонь - великий преобразитель. Он способен переводить вещи из одного состояния в другое. Материальное сгорает, становясь духовным. Поэтому через один костер - через пламя очищения - мы отправляем прочь все тяжелое, что накопилось. А через другой - добрый, живительный - восполняем ту пустоту, что освободилась после ухода негатива, наполняя себя заново, - поясняет шаман.Для восполнения люди проходят вокруг священного огня три или девять раз. И эти числа не случайность. Они считаются сакральными, как, например, в скандинавской мифологии, где выделяют девять миров, расположенных на трех уровнях.Лишь после того, как все пространство было расчищено огнем, шаманы смогли совершить самое сокровенное - Бурхан Сагаан Гарбал Оруулаха - водворение Божественного Белого начала, а затем и ниспослание предводителя 13 Северных Ноенов. Именно он дает наставления на очередной год.- В народе часто бытует мнение, что духовные деятели тэнгрианства - это непременно ясновидящие и яснослышащие. Но на самом деле все иначе. Тэнгрианство - это прежде всего религия, служение. И роль духовного деятеля не в том, чтобы самому видеть и слышать неведомое, а в том, чтобы стать проводником. Через него, через его обращение к нам спускаются высшие божества. Буха Ноен ведает материальным миром, земной плотью и делами. Она, а не человек, говорит, что будет, как будет, что нам ждать и к чему готовиться, - разъясняет верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.Сквозь вечерний сумрак, сквозь дым костров, сквозь служителей религиозного центра проступил голос Буха Ноен:С высокой, яркой звезды,С сиянием, Землю окутав,Мчится огненный Конь.Звонкий цокот копыт,Грива красная вьется,Бег стремителен, поступь тверда!С чистым помыслом,Белейшей душой -Принимает черед у Змеи.Детям малым, грудным - суров.Светлоликим богамДонесите просьбы за них,Попросите защиты от бед!Юным, зрелым - удача везде,За труды, заботы, хлопоты -Благодати щедрот вкусите!Старикам, что с сединами - опасен, чреват.Обратившись к родимой земле -К колыбели Тоонто родной,Силы, крепость здоровья просите!Середина лета сухая.Август даст урожай,Изобилен дождями, грозой,Полон лес богатством своим!Тучен год табунами, стадами!Восседающим справа мужам -Благотворно, удачу сулит!Женам - слабость здоровья,Будьте бдительны!От начала начал -Белого старца отца,Светлых помыслов Творца -Попросите мудрость, разум,Несгибаемость воли,Ясность души!Завершающим аккордом стали обряды, названия которых редко звучат за пределами шаманского круга: Хундэео эльгээхэ и Даадхалаа уншаха. Они словно подвели черту под всеми прошениями и очистительными практиками. Венчала же вечер Дэгдээлга - вознесение, тот миг, когда призванные божества, услышав людей и одарив их своей милостью, отправились обратно в свои миры до следующей встречи у священных костров.Фото: «Номер один»