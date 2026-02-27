Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы

Ловкость рук продемонстрировала 37-летняя жительница Улан-Удэ своей соседке и незаметно сняла с нее дорогие серьги. 79-летняя бабуля фокуса не оценила и заявила в полицию. Инцидент случился вечером 24 февраля.

- Пенсионерка рассказала, что встретилась в подъезде с соседкой, живущей этажом выше. Во время беседы последняя предложила поправить золотую серьгу с янтарём и незаметно сняла ее. С украденным имуществом она скрылась. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 15 тысяч рублей, - сообщают в полиции.

По горячим следам 37-летняя соседка-преступница, ранее судимая за воровство и наркотики, была задержана. В полиции она сказала, что ювелирку сдала в ломбард за 6 тысяч рублей и потратила их на покупку алкоголя.

Фото: freepik