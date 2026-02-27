Общество 27.02.2026 в 11:00

Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы

Ловкачка незаметно сняла с нее серьги и выменяла их на бутылку
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы

Ловкость рук продемонстрировала 37-летняя жительница Улан-Удэ своей соседке и незаметно сняла с нее дорогие серьги. 79-летняя бабуля фокуса не оценила и заявила в полицию. Инцидент случился вечером 24 февраля.

- Пенсионерка рассказала, что встретилась в подъезде с соседкой, живущей этажом выше. Во время беседы последняя предложила поправить золотую серьгу с янтарём и незаметно сняла ее. С украденным имуществом она скрылась. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 15 тысяч рублей, - сообщают в полиции.

По горячим следам 37-летняя соседка-преступница, ранее судимая за воровство и наркотики, была задержана. В полиции она сказала, что ювелирку сдала в ломбард за 6 тысяч рублей и потратила их на покупку алкоголя.

Фото: freepik

Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
27.02.2026 в 11:58
В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток
27.02.2026 в 11:17
Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы
27.02.2026 в 11:00
В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада
27.02.2026 в 10:47
Начинающие инвесторы из Бурятии оказались находкой для мошенников
27.02.2026 в 10:23
В лесу Улан-Удэ спасли собаку, вмерзшую в лед
27.02.2026 в 10:12
В Бурятии «раскулачили» попавшегося на мошенничестве бизнесмена
27.02.2026 в 10:00
18-летнего парня в Улан-Удэ сбила иномарка
27.02.2026 в 09:57
На севере Бурятии автомойка загрязнила почву почти на миллион рублей
27.02.2026 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
Чиновники не хотят брать стратегический объект себе на баланс
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
Виктория Баймуратова преподает математику
27.02.2026 в 11:58
В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток
Их зачем-то проталкивают в окошко для выдачи чека
27.02.2026 в 11:17
В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада
На них изобразили иллюстрации по мотивам бурятских сказок
27.02.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru