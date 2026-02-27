В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток

В Улан-Удэ теплые туалеты зачастую не работают из-за неправильного использования жителями. Например, модульные санузлы ломаются из-за монеток.

Как сообщили в комбинате по благоустройству, некоторые горожане то ли из-за невнимательности, то ли специально проталкивают «десятки» в окошко для выдачи чека.

Из-за этого терминалы не могут выдать чек и уходят в аварийный режим. Напомним, доступ в туалетную кабину происходит после оплаты банковской картой (стоимость 20 рублей).

В целом клозеты работают круглый год, там есть две кабинки, одна из которых – для маломобильных граждан, а также рукомойники. Санузлы убирают дважды в день: утром и вечером. За каждым закреплен уборщик, который регулярно проверяет наличие туалетной бумаги, воды и мыла. Зимой в каждый туалет привозят воду для рукомойников и смыва унитазов, также по мере наполнения канализационных баков производится откачка отходов.

«Просим горожан соблюдать чистоту и порядок: воздерживаться от разбрасывания мусора, избегать загрязнения сидений и не выбрасывать использованную бумагу в унитазы, предотвращая возможные засоры. Городское имущество принадлежит всем нам. Если вы стали свидетелем порчи имущества – сообщайте в полицию», - прокомментировали в «КБУ».