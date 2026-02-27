Общество 27.02.2026 в 11:17

В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток

Их зачем-то проталкивают в окошко для выдачи чека
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток
Фото: комбинат по благоустройству

В Улан-Удэ теплые туалеты зачастую не работают из-за неправильного использования жителями. Например, модульные санузлы ломаются из-за монеток.

Как сообщили в комбинате по благоустройству, некоторые горожане то ли из-за невнимательности, то ли специально проталкивают «десятки» в окошко для выдачи чека.

Из-за этого терминалы не могут выдать чек и уходят в аварийный режим. Напомним, доступ в туалетную кабину происходит после оплаты банковской картой (стоимость 20 рублей).

В целом клозеты работают круглый год, там есть две кабинки, одна из которых – для маломобильных граждан, а также рукомойники. Санузлы убирают дважды в день: утром и вечером. За каждым закреплен уборщик, который регулярно проверяет наличие туалетной бумаги, воды и мыла. Зимой в каждый туалет привозят воду для рукомойников и смыва унитазов, также по мере наполнения канализационных баков производится откачка отходов.

«Просим горожан соблюдать чистоту и порядок: воздерживаться от разбрасывания мусора, избегать загрязнения сидений и не выбрасывать использованную бумагу в унитазы, предотвращая возможные засоры. Городское имущество принадлежит всем нам. Если вы стали свидетелем порчи имущества – сообщайте в полицию», - прокомментировали в «КБУ».

Теги
модульный туалет

Все новости

В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
27.02.2026 в 11:58
В Улан-Удэ теплые туалеты ломаются из-за монеток
27.02.2026 в 11:17
Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы
27.02.2026 в 11:00
В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада
27.02.2026 в 10:47
Начинающие инвесторы из Бурятии оказались находкой для мошенников
27.02.2026 в 10:23
В лесу Улан-Удэ спасли собаку, вмерзшую в лед
27.02.2026 в 10:12
В Бурятии «раскулачили» попавшегося на мошенничестве бизнесмена
27.02.2026 в 10:00
18-летнего парня в Улан-Удэ сбила иномарка
27.02.2026 в 09:57
На севере Бурятии автомойка загрязнила почву почти на миллион рублей
27.02.2026 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
Чиновники не хотят брать стратегический объект себе на баланс
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
Виктория Баймуратова преподает математику
27.02.2026 в 11:58
Бабуля в Улан-Удэ заявила на соседку за фокусы
Ловкачка незаметно сняла с нее серьги и выменяла их на бутылку
27.02.2026 в 11:00
В Бурятии креативщики разработали макет упаковки для нового шоколада
На них изобразили иллюстрации по мотивам бурятских сказок
27.02.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru