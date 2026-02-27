Общество 27.02.2026 в 11:58

Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию

Виктория Баймуратова преподает математику
Текст: Карина Перова
Виктория Баймуратова преподает математику
Фото: правительство Бурятии

В Бурятию по программе «Земский учитель» переехала педагог из Тюмени. Виктория Баймуратова преподает математику.

Женщина перебралась из Тюменской области в село Окино-Ключи Бичурского района за неделю до начала учебного года. Новое место встретило ее живописной природой и теплым приемом коллег.

«Когда я приехала сюда, почувствовала, что всё вокруг, словно сказка. Это место напомнило мне, как важно не бояться перемен», - поделилась Виктория.

Интерес к царице наук у неё появился во время работы в школе. Теперь она стремится вдохновлять учеников:

«Математика – как любимая песня. Когда начинаешь её учить, всё становится понятно и красиво».

Программа «Земский учитель», реализуемая по инициативе президента России, помогла закрыть в нашей республике 138 вакансий.

