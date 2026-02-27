В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища

В Арбитражном суде Бурятии разворачивается дело, которое можно назвать символом времени. Речь идет не просто о собственности, а о защитном сооружении гражданской обороны — бомбоубежище, которое никто не хочет брать. Иск подала прокуратура республики, требуя изъять объект у предпринимателя и передать государству. Но парадокс в том, что сам предприниматель отнюдь не против, а государство в лице чиновников как раз возражает против передачи.Чтобы понять, как сложилась эта довольно абсурдная ситуация, вернемся в нулевые годы.В начале 2000-х годов улан-удэнский предприниматель Сергей Петров приобрел площади у бывшего банкротного предприятия «Эмальпосуда» на улице Борсоева. В числе объектов оказалось и это бомбоубежище. Оно представляло собой большое подвальное помещение, оборудованное мощными металлическими дверями, системами вентиляции, обогрева и водоснабжения — все для того, чтобы в случае атомной бомбежки Советского района Улан-Удэ там могло укрыться большое количество людей.Петров не стал переделывать или переоборудовать это помещение под коммерческие нужды. Хотя мог бы сдать в аренду под склад. Он, по сути, взял на себя роль хранителя: ухаживал и сохранял объект в целости. Для него это было не активом, а, скорее, обременением — наследием прошлого, за которое он чувствовал неформальную ответственность.Ситуация изменилась несколько лет назад, когда к предпринимателю обратились представители мэрии Улан-Удэ. Они предложили ему передать помещение городу. Петров наотрез отказался. Причина заключалась не в жадности, а в печальном прецеденте. У него перед глазами был пример: бомбоубежище возле Приборостроительного объединения передали муниципальным властям, после чего там открыли нечто среднее между ночным клубом и борделем. Такой участи для объекта, который он годами сохранял, предприниматель не хотел.Несколько лет его уговаривали и даже грозили штрафами, но он стоял на своем.- Перелом наступил в прошлом году, когда к Петрову обратился представитель прокуратуры. Он заявил, что помещение необходимо передать под государственные нужды. На это предприниматель ответил, что отдаст не раздумывая. Федеральному центру он передаст объект безвозмездно и без промедления, потому что это федеральная прерогатива, - рассказывает Виктор Егоров, представитель Петрова.Однако прокурор все-таки решил формально подать иск в суд. На первом же заседании юрист Виктор Егоров еще раз сделал заявление: его доверитель не отказывается от передачи и готов хоть сейчас передать объект в целости и сохранности государству. Казалось бы, конфликт исчерпан: собственник согласен, законный представитель государства требует возврата. Но именно здесь дело приняло неожиданный оборот.В суде выяснилось, что брать это помещение на баланс никто не хочет. Представитель Росимущества — Федерального агентства, управляющего государственной собственностью, заявил, что необходимо привлечь в качестве ответчика третье лицо, а именно муниципалитет Улан-Удэ.Для Петрова это стало неприемлемым. Он принципиально соглашался передать убежище только федеральному центру, а не муниципалитету. Услышав позицию Росимущества, он заявил, что в таком случае передачи не будет. Процесс продолжается.Судя по отзыву Росимущества, федеральные власти не спешат принимать «подарок». Причины, хотя и не озвученные прямо в судебном заседании, лежат на поверхности. Принятие объекта в федеральную собственность — это не просто формальная запись в реестре. Это автоматическое возложение всей полноты ответственности за его охрану, содержание, ремонт и поддержание в постоянной готовности. А на это нужны очень значительные средства.Росимущество не хочет брать на себя нефинансируемый мандат, опасаясь создать прецедент для тысяч подобных «бесхозных» объектов по всей стране. В результате стратегически важный объект оказывается в правовом и финансовом вакууме.