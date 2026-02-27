Общество 27.02.2026 в 12:50

В Иркутской области бюджетную стройку начали «резать по живому»

В Иркутске полностью секвестировали деньги на берегоукрепление и реконструкцию канализации
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области бюджетную стройку начали «резать по живому»
Фото: архив «Номер один»
Год только начался, а в Иркутской области уже не осталось денег на стройки. Так неожиданно принято решение о полном снятии 1,6 миллиарда рублей, предназначенных для берегоукрепления Цесовской набережной в Иркутске, сообщает портал «Ирсити.ру». Это произошло уже после заключения муниципального контракта на сумму почти 1,6 миллиарда рублей, что вызвало серьезную обеспокоенность у городской администрации. По словам заммэра Евгения Харитонова, данная ситуация ставит под угрозу реализацию одного из ключевых инфраструктурных проектов города, создавая правовую и финансовую коллизию.

Как стало известно, отсутствие областного софинансирования стало следствием срочно секвестра финансового документа региона на ближайшие три года. Это решение, принятое после подписания контракта, стало неожиданностью для Иркутска. Евгений Харитонов раскритиковал действия областных властей, заявив, что деньги были "сняты по живому", без учета уже имеющихся договорных обязательств.

В ответ на инициативу регионального Минприроды о расторжении соглашения о софинансировании городская администрация направила официальные ответы, опровергающие основания для такого шага. Иркутск настаивает на необходимости предусмотреть финансирование из областного бюджета на 2026-2027 годы, подчеркивая, что Цесовская набережная имеет стратегическое значение для города.

Мэр Иркутска Руслан Болотов подтвердил наличие проблем с финансированием не только Цесовской набережной, но и реконструкции канализационно-очистных сооружений. Он заверил, что администрация активно ищет пути решения сложившейся ситуации, стремясь привлечь финансирование как со стороны региона, так и федерального центра.

Наименее желаемым сценарием, по мнению мэра, является расторжение контракта и возможные неустойки. Ситуация осложняется значительной задолженностью областного бюджета перед Иркутском по выполненным контрактам в 2025 году, которая составляет 2,6 миллиарда рублей. В итоге проект единой набережной, включая берегоукрепление Цесовской набережной, рискует быть заморожен из-за отсутствия денег.
иркутск

