Общество 27.02.2026 в 13:09

В Монголии на кашемир дадут 108 миллионов долларов

Банки льготно профинансируют закуп шерсти и строительство новых производств
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Монголии на кашемир дадут 108 миллионов долларов
Фото: freepik.com
В столице Монголии состоялась знаковая церемония, ознаменовавшая старт нового этапа в развитии ключевой отрасли страны – производства кашемира. В рамках инициативы президента Монголии «Белое золото» было подписано соглашение о выделении значительных средств на льготное кредитование производителей. Это событие, проходившее при участии руководства профильных ведомств и ведущих финансовых институтов, открывает для монгольских фермеров и переработчиков новые возможности для модернизации и расширения своего бизнеса, сообщает портал «Монцамэ».

Министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии М. Бадамсүрэн принял участие в подписании договоров с руководителями крупнейших коммерческих банков страны.

Общий объем финансирования, предусмотренный государственным бюджетом Монголии на 2026 год для проектов в рамках движения «Белое золото», составляет впечатляющие 350 миллиардов тугриков (108 миллионов долларов США). Эти средства пойдут на поддержку различных звеньев производственной цепочки, от сбора сырья до выпуска готовой кашемировой продукции. Ожидается, что увеличение доступности финансовых ресурсов позволит значительно нарастить объемы производства, внедрить новые технологии и повысить качество монгольского кашемира, что, в свою очередь, укрепит позиции страны на мировом рынке.

Реализация инициативы «Белое золото» преследует амбициозную цель – не только увеличить экспортный потенциал Монголии, но и способствовать устойчивому развитию сельских регионов, где сосредоточены основные производители. Программа предполагает не только финансовую, но и консультационную поддержку, а также помощь в освоении современных методов ведения хозяйства. Внедрение передовых технологий, таких как автоматизированные системы сортировки и обработки шерсти, а также использование современных методов оценки качества сырья, позволит не только повысить производительность, но и гарантировать соответствие продукции международным стандартам. Отдельное внимание будет уделено обучению и повышению квалификации работников на всех этапах производства, что обеспечит высокий уровень экспертизы и мастерства.

Кроме того, финансовая поддержка позволит производителям инвестировать в устойчивое развитие пастбищного животноводства.
Теги
Монголия

Все новости

Народный артист Бурятии передаст средства со своего концерта на нужды бойцов СВО
27.02.2026 в 13:30
МТС ускорила сеть LTE для вахтовых работников Озерного месторождения
27.02.2026 в 13:27
Вдове бойца СВО из Бурятии вернут свыше 1 млн рублей, которые увели мошенники
27.02.2026 в 13:15
Десять с половиной лет строгача за «служебные квартиры»
27.02.2026 в 13:13
В Монголии на кашемир дадут 108 миллионов долларов
27.02.2026 в 13:09
В Иркутской области бюджетную стройку начали «резать по живому»
27.02.2026 в 12:50
«Сказал ребенку, что наехали на кочку»
27.02.2026 в 12:30
Улан-удэнец продал чужую машину, чтобы погасить свои кредиты
27.02.2026 в 12:10
В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
27.02.2026 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Вдове бойца СВО из Бурятии вернут свыше 1 млн рублей, которые увели мошенники
Женщина добилась справедливости через прокуратуру и суд
27.02.2026 в 13:15
Десять с половиной лет строгача за «служебные квартиры»
Фемида отправила за решетку бывшего начальника домоуправления Минобороны России
27.02.2026 в 13:13
В Иркутской области бюджетную стройку начали «резать по живому»
В Иркутске полностью секвестировали деньги на берегоукрепление и реконструкцию канализации
27.02.2026 в 12:50
Улан-удэнец продал чужую машину, чтобы погасить свои кредиты
Хозяин автомобиля не согласился и обратился в полицию
27.02.2026 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru