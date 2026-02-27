В Монголии на кашемир дадут 108 миллионов долларов

В столице Монголии состоялась знаковая церемония, ознаменовавшая старт нового этапа в развитии ключевой отрасли страны – производства кашемира. В рамках инициативы президента Монголии «Белое золото» было подписано соглашение о выделении значительных средств на льготное кредитование производителей. Это событие, проходившее при участии руководства профильных ведомств и ведущих финансовых институтов, открывает для монгольских фермеров и переработчиков новые возможности для модернизации и расширения своего бизнеса, сообщает портал «Монцамэ».Министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии М. Бадамсүрэн принял участие в подписании договоров с руководителями крупнейших коммерческих банков страны.Общий объем финансирования, предусмотренный государственным бюджетом Монголии на 2026 год для проектов в рамках движения «Белое золото», составляет впечатляющие 350 миллиардов тугриков (108 миллионов долларов США). Эти средства пойдут на поддержку различных звеньев производственной цепочки, от сбора сырья до выпуска готовой кашемировой продукции. Ожидается, что увеличение доступности финансовых ресурсов позволит значительно нарастить объемы производства, внедрить новые технологии и повысить качество монгольского кашемира, что, в свою очередь, укрепит позиции страны на мировом рынке.Реализация инициативы «Белое золото» преследует амбициозную цель – не только увеличить экспортный потенциал Монголии, но и способствовать устойчивому развитию сельских регионов, где сосредоточены основные производители. Программа предполагает не только финансовую, но и консультационную поддержку, а также помощь в освоении современных методов ведения хозяйства. Внедрение передовых технологий, таких как автоматизированные системы сортировки и обработки шерсти, а также использование современных методов оценки качества сырья, позволит не только повысить производительность, но и гарантировать соответствие продукции международным стандартам. Отдельное внимание будет уделено обучению и повышению квалификации работников на всех этапах производства, что обеспечит высокий уровень экспертизы и мастерства.Кроме того, финансовая поддержка позволит производителям инвестировать в устойчивое развитие пастбищного животноводства.