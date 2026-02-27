Десять с половиной лет строгача за «служебные квартиры»

Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника домоуправления № 4 ЖКС № 12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. Он не просто брал взятки – фигурант цинично торговал служебным жильем, предназначенным для военных.

Сотрудники Управления ФСБ России по объединениям ВКС выяснили, что рантье запустил свою «арендодательскую руку» в карман государства по-крупному, вскрыв более шестнадцати эпизодов совершенных им преступлений.

Общая сумма полученных взяток превысила 2,5 млн рублей.

«В период с июня 2019 года по март 2022 года фигурант незаконно сдавал в аренду служебные квартиры лицам, не имеющим никакого отношения к Министерству обороны Российской Федерации, – проинформировали наше издание в пресс-службе. – Кроме того, он требовал от военнослужащих денежные средства за распределение служебного жилья, которое предоставлялось им на законных основаниях».

Когда все собранные материалы легли на стол, всплыла наружу еще одна немаловажная деталь. Бывший начальник домоуправления уже был осужден за аналогичные преступления!

«Фемида, приняв во внимание доказательства, собранные при участии органов безопасности, а также учитывая тот факт, что фигурант уже был судим, вынесла новый, более суровый приговор по совокупности преступлений. Железнодорожный районный суд приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – добавили в пресс-службе.

В том числе ему назначен штраф в размере двух миллионов рублей и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на восемь лет.