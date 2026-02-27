Вдове бойца СВО из Бурятии вернут свыше 1 млн рублей, которые увели мошенники

Вдове участника специальной военной операции из Бурятии вернут свыше 1 млн рублей, которые увели мошенники. Чтобы добиться денег, женщина обратилась в прокуратуру Советского района Улан-Удэ.

Выяснилось, что полагающиеся ее несовершеннолетним детям выплаты в результате незаконных действий были переведены на банковские счета аферистов.

Один из владельцев такого счета, осведомленный о противоправном характере действий, предоставил свои банковые реквизиты третьим лицам для обналичивания средств.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с указанного лица неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 1 млн. руб. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», - отметили в прокуратуре республики.