В бурятском «Эдэме» царит тьма

Жители одноименного СНТ пожаловались на не горящие уличные фонари
Текст: Карина Перова
Фото: ОНФ по Бурятии

В пригороде Улан-Удэ, в ДНТ «Эдем» села Поселье, жалуются на отсутствие уличного освещения. Вдоль микрорайона идут две «главные» дороги, каждая протяженностью около 700 метров. По ним местные жители возвращаются домой с конечной остановки автобуса, дети – со школы. Однако путь нельзя назвать безопасным – фонари там не горят уже более 10 лет, сообщили в региональном отделении ОНФ.

По словам горожан, освещение было до 2014 года – темнота наступила после смены гарантирующего поставщика. Тем временем опоры с прожекторами стоят до сих пор, вероятно, их нужно только подключить. Куда только люди не обращались – но везде получают один ответ, мол, это территория ДНТ, поэтому ее обслуживание лежит на плечах жителей.

Существует и другая напасть – бродячие собаки с щенками облюбовали заброшенный дом и территорию возле мусорной площадки.

«Жители уже не надеются на круглогодичный свет на улицах. Но просят подключать освещение хотя бы зимой, когда рано темнеет. Например, детям, которые учатся со второй смены, приходится возвращаться домой в кромешной темноте. С жалобой они обратились на прямую линию с президентом. Народный фронт обратился в минтранс Бурятии, а также в администрацию района. Просим вернуть свет жителям», - прокомментировали общественники.

