Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»

Хозяйственно-транспортный комплекс (ХТК) Администрации главы и правительства Бурятии объявил о покупке сразу 7 автомобилей «Лада Гранта Кросс». За каждую машину ХТК готов уплатить 1 млн 430 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость закупки составляет 10 миллионов.«LADA Granta — это стильный и компактный, практичный и разносторонний помощник, союзник и друг. Такой, на которого всегда можно положиться и которому можно доверять на 100%», - так рекламируют свой товар на сайте АвтоВАЗа.В указанной модели, как пишет производитель, имеется «внедорожная ДНК».«198 миллиметров клиренса, прочный обвес кузова, рейлинги — это и функционал, и часть внедорожного образа», - нахваливает свою продукцию автогигант.Как сказано в аукционной документации, ХТК хочет закупить авто в комплектации «Комфорт». Она – самая дешевая из предлагаемых производителем. Ее стартовая цена начинается от 1 млн 196 тысяч рублей. Эта модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 л/с и имеет механическую коробку передач.Также к автомобилю имеется еще ряд требований. В нем должен присутствовать подогрев передних сидений, защита двигателя и подкапотного пространства, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, мультимедийная система с дисплеем, кондиционер, система экстренного оповещения при авариях и ряд других полезных мелочей. В общем, ничего необычного.Заявки на аукцион будут принимать до 5 марта, а 10-го числа подведут его итоги. Победитель торгов должен будет поставить автомобили до 15 мая этого года.