Общество 27.02.2026 в 16:15

Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»

Администрация правительства РБ закупает сразу 7 отечественных машин
Текст: Андрей Константинов
Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»
Фото: скриншот с сайта АвтоВАЗа
Хозяйственно-транспортный комплекс (ХТК) Администрации главы и правительства Бурятии объявил о покупке сразу 7 автомобилей «Лада Гранта Кросс». За каждую машину ХТК готов уплатить 1 млн 430 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость закупки составляет 10 миллионов.

«LADA Granta — это стильный и компактный, практичный и разносторонний помощник, союзник и друг. Такой, на которого всегда можно положиться и которому можно доверять на 100%», - так рекламируют свой товар на сайте АвтоВАЗа. 

В указанной модели, как пишет производитель, имеется «внедорожная ДНК».

«198 миллиметров клиренса, прочный обвес кузова, рейлинги — это и функционал, и часть внедорожного образа», - нахваливает свою продукцию автогигант.

Как сказано в аукционной документации, ХТК хочет закупить авто в комплектации «Комфорт». Она – самая дешевая из предлагаемых производителем. Ее стартовая цена начинается от 1 млн 196 тысяч рублей. Эта модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 л/с и имеет механическую коробку передач.

Также к автомобилю имеется еще ряд требований. В нем должен присутствовать подогрев передних сидений, защита двигателя и подкапотного пространства, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, мультимедийная система с дисплеем, кондиционер, система экстренного оповещения при авариях и ряд других полезных мелочей. В общем, ничего необычного.

Заявки на аукцион будут принимать до 5 марта, а 10-го числа подведут его итоги. Победитель торгов должен будет поставить автомобили до 15 мая этого года.
Теги
автомобиль закупки

