Общество 27.02.2026 в 16:17

Спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины

«Скорая» не могла пробиться к пенсионерке
Текст: Карина Перова
Фото: freepik.com

Сегодня днем спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины в Гусиноозерске. К горожанке не могла попасть бригада «скорой», сама пенсионерка нуждалась в срочной медицинской помощи.

На место вызвали трех сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Также прибыли полицейские. Специалисты вскрыли дверь жилища с помощью аварийно-спасательного инструмента.

«Внутри была обнаружена женщина: в сознании она лежала на полу, но, к счастью, была жива. Спасатели БРПСС аккуратно транспортировали пострадавшую в карету скорой помощи. Сейчас она находится под наблюдением врачей», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Жителей республики призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым, особенно к пожилым людям или тем, кто имеет ограниченные возможности.

