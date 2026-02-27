На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года

В Муйском районе Бурятии начали ремонтировать аварийный мост на 387+ 895 км трассы «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо». Сооружение протяженностью более 36 метров было закрыто с 2023 года.

Все это время автомобилистам приходилось пользоваться объездным путем. На данный момент специалисты ГБУ «Дороги Бурятии» ведут замену настила моста. В мае этого года движение планируют запустить в штатном режиме.

«Мы понимаем важность бесперебойного сообщения для жителей Муйского района, поэтому для обеспечения безопасного и комфортного проезда, ведем поэтапную работу по восстановлению аварийных мостов», - подытожил руководитель ГБУ «Дороги Бурятии» Александр Прокофьев.