Общество 27.02.2026 в 16:26

На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года

Ремонт пообещали закончить в мае
A- A+
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года
Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»

В Муйском районе Бурятии начали ремонтировать аварийный мост на 387+ 895 км трассы «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо». Сооружение протяженностью более 36 метров было закрыто с 2023 года.

Все это время автомобилистам приходилось пользоваться объездным путем. На данный момент специалисты ГБУ «Дороги Бурятии» ведут замену настила моста. В мае этого года движение планируют запустить в штатном режиме.

«Мы понимаем важность бесперебойного сообщения для жителей Муйского района, поэтому для обеспечения безопасного и комфортного проезда, ведем поэтапную работу по восстановлению аварийных мостов», - подытожил руководитель ГБУ «Дороги Бурятии» Александр Прокофьев.

Теги
ремонт мост

Все новости

На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года
27.02.2026 в 16:26
Средний размер соцпакета одного сотрудника ВСЖД стоит 114 тыс рублей
27.02.2026 в 16:22
Спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины
27.02.2026 в 16:17
Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»
27.02.2026 в 16:15
В бурятском «Эдэме» царит тьма
27.02.2026 в 15:37
Народный артист Бурятии передаст средства со своего концерта на нужды бойцов СВО
27.02.2026 в 13:30
МТС ускорила сеть LTE для вахтовых работников Озерного месторождения
27.02.2026 в 13:27
Вдове бойца СВО из Бурятии вернут свыше 1 млн рублей, которые увели мошенники
27.02.2026 в 13:15
Десять с половиной лет строгача за «служебные квартиры»
27.02.2026 в 13:13
В Монголии на кашемир дадут 108 миллионов долларов
27.02.2026 в 13:09
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины
«Скорая» не могла пробиться к пенсионерке
27.02.2026 в 16:17
Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»
Администрация правительства РБ закупает сразу 7 отечественных машин
27.02.2026 в 16:15
В бурятском «Эдэме» царит тьма
Жители одноименного СНТ пожаловались на не горящие уличные фонари
27.02.2026 в 15:37
Вдове бойца СВО из Бурятии вернут свыше 1 млн рублей, которые увели мошенники
Женщина добилась справедливости через прокуратуру и суд
27.02.2026 в 13:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru