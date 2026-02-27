Общество 27.02.2026 в 17:11

Тувинка доверила «сильной шаманке» из Бурятии 1,5 млн рублей

Деньги якобы должны были зарыть в землю для обряда
A- A+
Текст: Карина Перова
Тувинка доверила «сильной шаманке» из Бурятии 1,5 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

«Шаманка» из Бурятии развела 32-летнюю жительницу Тувы на 1,5 млн рублей. Она стала жертвой мошенничества в июне прошлого года.

Тогда тувинка узнала от родственников, что к ним приедет сильная шаманка из другого региона. Женщина встретилась с гостьей, поведав о своих жизненных трудностях. Во время приема ей заявили: чтобы решить проблемы, необходимо сделать подношение духам в виде лошади.

Но заявительница решила заменить подношение деньгами в размере 1,5 млн рублей. Шаманка пообещала вернуть их через 49 дней – все это время они должны пролежать в земле в определенном месте. Обряд состоялся 2 августа, и получить свои «кровные» обратно тувинка должна была в конце сентября.

Но воз и ныне там – время истекло, а деньги женщине так и не вернули. Сначала шаманка заверила, что переведет все позже. Однако вскоре перестала выходить на связь. Ее горе-клиентка не стала больше ждать и 11 октября обратилась в УМВД России по Кызылу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую – 45-летнюю жительницу Республики Бурятия. При допросе она пояснила, что не смогла вернуть денежные средства в установленный срок, поскольку не завершила обряд. При этом подтверждающих документов о принадлежности к какой-либо шаманской организации она представить не смогла», - прокомментировали в МВД по Республике Тыва.

На данный момент подозреваемая вернула потерпевшей 700 тысяч рублей. Фигурантку поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
мошенничество шаманы

Все новости

Мать погибшего в танке подростка из Якутска пожаловалась в Генпрокуратуру
27.02.2026 в 17:38
В Бурятии не стало спасателя, вызволявшего монахов-отшельников
27.02.2026 в 17:30
Тувинка доверила «сильной шаманке» из Бурятии 1,5 млн рублей
27.02.2026 в 17:11
Глава Бодайбо Алексей Ботвин задержан силовиками
27.02.2026 в 17:10
Бурятия начала подготовку к Восточному экономическому форуму
27.02.2026 в 16:45
На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года
27.02.2026 в 16:26
Средний размер соцпакета одного сотрудника ВСЖД стоит 114 тыс рублей
27.02.2026 в 16:22
Спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины
27.02.2026 в 16:17
Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»
27.02.2026 в 16:15
В бурятском «Эдэме» царит тьма
27.02.2026 в 15:37
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Бурятии не стало спасателя, вызволявшего монахов-отшельников
Также Юрий Ангаев участвовал в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
27.02.2026 в 17:30
На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года
Ремонт пообещали закончить в мае
27.02.2026 в 16:26
Спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины
«Скорая» не могла пробиться к пенсионерке
27.02.2026 в 16:17
Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»
Администрация правительства РБ закупает сразу 7 отечественных машин
27.02.2026 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru