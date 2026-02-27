Тувинка доверила «сильной шаманке» из Бурятии 1,5 млн рублей

«Шаманка» из Бурятии развела 32-летнюю жительницу Тувы на 1,5 млн рублей. Она стала жертвой мошенничества в июне прошлого года.

Тогда тувинка узнала от родственников, что к ним приедет сильная шаманка из другого региона. Женщина встретилась с гостьей, поведав о своих жизненных трудностях. Во время приема ей заявили: чтобы решить проблемы, необходимо сделать подношение духам в виде лошади.

Но заявительница решила заменить подношение деньгами в размере 1,5 млн рублей. Шаманка пообещала вернуть их через 49 дней – все это время они должны пролежать в земле в определенном месте. Обряд состоялся 2 августа, и получить свои «кровные» обратно тувинка должна была в конце сентября.

Но воз и ныне там – время истекло, а деньги женщине так и не вернули. Сначала шаманка заверила, что переведет все позже. Однако вскоре перестала выходить на связь. Ее горе-клиентка не стала больше ждать и 11 октября обратилась в УМВД России по Кызылу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую – 45-летнюю жительницу Республики Бурятия. При допросе она пояснила, что не смогла вернуть денежные средства в установленный срок, поскольку не завершила обряд. При этом подтверждающих документов о принадлежности к какой-либо шаманской организации она представить не смогла», - прокомментировали в МВД по Республике Тыва.

На данный момент подозреваемая вернула потерпевшей 700 тысяч рублей. Фигурантку поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.