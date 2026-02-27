В Бурятии не стало спасателя, вызволявшего монахов-отшельников

Сегодня, 27 февраля, не стало спасателя из Бурятии Юрия Ангаева, который принял участие более чем в 80 операциях по поиску и спасению людей в самых сложных и опасных условиях. Мужчина скончался на 63-м году жизни, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

С 2003 года он начал работать в поисково-спасательном отряде №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в селе Кырен Тункинского района. Специалист принимал участие в ликвидации последствий крупных катастроф, таких как авария на Саяно-Шушенской ГЭС и спасении группы монахов-отшельников в труднодоступных районах Сибири.

«Во многих критических ситуациях Юрий Владимирович назначался руководителем спасательных операций. Среди наиболее ярких примеров операция по спасению в горах Окинского района, эвакуация потерявшегося пожилого мужчины и оказание помощи туристке из города Нерехта Костромской области, пострадавшей в районе Шумака», - рассказали коллеги.

Юрий Ангаев имел многочисленные награды, включая медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».