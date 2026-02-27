Общество 27.02.2026 в 17:30

В Бурятии не стало спасателя, вызволявшего монахов-отшельников

Также Юрий Ангаев участвовал в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии не стало спасателя, вызволявшего монахов-отшельников
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Сегодня, 27 февраля, не стало спасателя из Бурятии Юрия Ангаева, который принял участие более чем в 80 операциях по поиску и спасению людей в самых сложных и опасных условиях. Мужчина скончался на 63-м году жизни, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

С 2003 года он начал работать в поисково-спасательном отряде №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в селе Кырен Тункинского района. Специалист принимал участие в ликвидации последствий крупных катастроф, таких как авария на Саяно-Шушенской ГЭС и спасении группы монахов-отшельников в труднодоступных районах Сибири.

«Во многих критических ситуациях Юрий Владимирович назначался руководителем спасательных операций. Среди наиболее ярких примеров операция по спасению в горах Окинского района, эвакуация потерявшегося пожилого мужчины и оказание помощи туристке из города Нерехта Костромской области, пострадавшей в районе Шумака», - рассказали коллеги.

Юрий Ангаев имел многочисленные награды, включая медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

Теги
некролог спасатель

Все новости

Мать погибшего в танке подростка из Якутска пожаловалась в Генпрокуратуру
27.02.2026 в 17:38
В Бурятии не стало спасателя, вызволявшего монахов-отшельников
27.02.2026 в 17:30
Тувинка доверила «сильной шаманке» из Бурятии 1,5 млн рублей
27.02.2026 в 17:11
Глава Бодайбо Алексей Ботвин задержан силовиками
27.02.2026 в 17:10
Бурятия начала подготовку к Восточному экономическому форуму
27.02.2026 в 16:45
На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года
27.02.2026 в 16:26
Средний размер соцпакета одного сотрудника ВСЖД стоит 114 тыс рублей
27.02.2026 в 16:22
Спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины
27.02.2026 в 16:17
Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»
27.02.2026 в 16:15
В бурятском «Эдэме» царит тьма
27.02.2026 в 15:37
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Тувинка доверила «сильной шаманке» из Бурятии 1,5 млн рублей
Деньги якобы должны были зарыть в землю для обряда
27.02.2026 в 17:11
На севере Бурятии взялись за мост, закрытый с 2023 года
Ремонт пообещали закончить в мае
27.02.2026 в 16:26
Спасателям Бурятии пришлось вскрыть квартиру 90-летней женщины
«Скорая» не могла пробиться к пенсионерке
27.02.2026 в 16:17
Чиновники Бурятии пересядут на «Лады»
Администрация правительства РБ закупает сразу 7 отечественных машин
27.02.2026 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru