Общество 28.02.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 28 февраля

12-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на субботу, 28 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печь, работать в поле, заниматься делами, связанными с государством, обнародовать указ, а также совершать прочие умиротворяющие действия.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, становиться друзьями, составлять договор, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к несчастью.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

