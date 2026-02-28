Зурхай на субботу, 28 февраля

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печь, работать в поле, заниматься делами, связанными с государством, обнародовать указ, а также совершать прочие умиротворяющие действия.



Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, становиться друзьями, составлять договор, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать новый бизнес.



Стрижка волос: к несчастью.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.



Фото: Номер один