Монголы напоят жителей Лондона верблюжьим молоком

Туристические компании из Монголии завлекают жителей Великобритании экзотикой
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В столице Великобритании впервые состоится «День монгольского верблюда», намеченный на 27 марта. Мероприятие организовано для знакомства с уникальной природой Монголии и туризмом в пустыне Гоби, сообщает агентство «Монцамэ». Кроме того, оно направлено на продвижение на европейском рынке продукции из шерсти, кашемира и изделий ручной работы — настоящих национальных брендов, а также других товаров.

По словам организаторов, такое событие поспособствует притоку иностранных инвестиций, заключению экспортных контрактов, продвижению монгольских брендов и открытию возможностей для сотрудничества с международными компаниями.

Программа включает выставку-ярмарку национальной продукции, в том числе изделий из верблюжьего сырья. Запланированы встречи по привлечению инвестиций, обсуждение экспорта для малого и среднего бизнеса, дегустация традиционных монгольских блюд и верблюжьего молока. Кульминацией станет концерт с игрой на морин хууре и горловым пением.

Туристические компании Монголии используют праздник как платформу для продвижения экзотических туров. Посетители смогут узнать о сафари на верблюдах по Гоби, посещении национальных парков и знакомстве с кочевой жизнью. Британцы, уставшие от дождливой погоды, с интересом отнесутся к жаре пустыни и приключениям в сердце Азии.

Эксперты прогнозируют рост интереса европейцев к Монголии: ярмарка привлечет дистрибьюторов шерсти и кашемира, а дегустации верблюжьего молока подчеркнут его пользу для здоровья. Инвестиционные переговоры могут привести к новым контрактам в области туризма на $5 млн.
Монголия

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

