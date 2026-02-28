Монголы напоят жителей Лондона верблюжьим молоком

В столице Великобритании впервые состоится «День монгольского верблюда», намеченный на 27 марта. Мероприятие организовано для знакомства с уникальной природой Монголии и туризмом в пустыне Гоби, сообщает агентство «Монцамэ». Кроме того, оно направлено на продвижение на европейском рынке продукции из шерсти, кашемира и изделий ручной работы — настоящих национальных брендов, а также других товаров.По словам организаторов, такое событие поспособствует притоку иностранных инвестиций, заключению экспортных контрактов, продвижению монгольских брендов и открытию возможностей для сотрудничества с международными компаниями.Программа включает выставку-ярмарку национальной продукции, в том числе изделий из верблюжьего сырья. Запланированы встречи по привлечению инвестиций, обсуждение экспорта для малого и среднего бизнеса, дегустация традиционных монгольских блюд и верблюжьего молока. Кульминацией станет концерт с игрой на морин хууре и горловым пением.Туристические компании Монголии используют праздник как платформу для продвижения экзотических туров. Посетители смогут узнать о сафари на верблюдах по Гоби, посещении национальных парков и знакомстве с кочевой жизнью. Британцы, уставшие от дождливой погоды, с интересом отнесутся к жаре пустыни и приключениям в сердце Азии.Эксперты прогнозируют рост интереса европейцев к Монголии: ярмарка привлечет дистрибьюторов шерсти и кашемира, а дегустации верблюжьего молока подчеркнут его пользу для здоровья. Инвестиционные переговоры могут привести к новым контрактам в области туризма на $5 млн.