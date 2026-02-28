Общество 28.02.2026 в 17:06

Антиалкогольные меры в Забайкалье оборачиваются ростом зависимости

Число пьющих, несмотря на официальную статистику, растет
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
В Забайкалье, несмотря на предпринятые в 2025 году решительные шаги по борьбе с алкоголизацией населения, ситуация не только не улучшилась, но и парадоксальным образом ухудшилась, сообщает портал «Чита.ру». Жесткие меры местного правительства, направленные на ограничение продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах и сокращение времени реализации спиртного, пока не принесли ожидаемого позитивного результата. Более того, последние статистические данные свидетельствуют о тревожном росте числа пациентов с алкогольной зависимостью, что ставит под сомнение эффективность принятых мер.

Уход с рынка значительной части «наливаек» привел к ощутимому падению общего объема продаж алкогольных напитков. По предварительным оценкам, снижение составило порядка 20%, что в пересчете на каждого жителя Забайкалья означает сокращение потребления примерно на 2 литра. 

Однако, за внешней позитивной динамикой скрывается куда более удручающая картина. По состоянию на 1 января 2026 года, общее число наркологических пациентов в Забайкалье увеличилось на 4%. Из более чем 20 000 человек, состоящих на учете, 63% страдают от расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Этот показатель, как подчеркнул один из ведущих врачей-наркологов региона, главврач Забайкальского краевого наркологического диспансера Олег Дубинин существенно превышает как дальневосточные, так и общероссийские нормативы.

Особую тревогу вызывает динамика прироста новых случаев алкоголизма и алкогольных психозов. За минувший год в Забайкалье этот показатель достиг 13%, что вдвое выше среднероссийского уровня. Если в 2024 году врачи поставили на учет 1413 больных, то уже в 2025 году эта цифра перевалила за 1600. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на все усилия, проблема зависимости от алкоголя в регионе остается остро стоящей и требует пересмотра существующих подходов к ее решению.

алкоголь

