Зурхай на 1 марта, воскресенье

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота.



Неблагоприятно: принимать обеты, слушать учение, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, похороны и т. д.; полагаться на подчиненных, заключать договор с друзьями, торговать, строить каналы и колодцы, устраивать празднества, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, а также первые важные дела в жизни младенца: не стоит праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома.



Стрижка волос: к увеличению усердия.



Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу.



Фото: Номер один