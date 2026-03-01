Общество 01.03.2026 в 06:02
Зурхай на 1 марта, воскресенье
13-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота.
Неблагоприятно: принимать обеты, слушать учение, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, похороны и т. д.; полагаться на подчиненных, заключать договор с друзьями, торговать, строить каналы и колодцы, устраивать празднества, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, а также первые важные дела в жизни младенца: не стоит праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома.
Стрижка волос: к увеличению усердия.
Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: принимать обеты, слушать учение, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, похороны и т. д.; полагаться на подчиненных, заключать договор с друзьями, торговать, строить каналы и колодцы, устраивать празднества, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, а также первые важные дела в жизни младенца: не стоит праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома.
Стрижка волос: к увеличению усердия.
Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу.
Фото: Номер один
Тегизурхай