Зурхай на 2 марта, понедельник

Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать строительство дома, мандалы, отправляться в путь, совершать омовение и властные действия.



Неблагоприятно: для начала военных действий и судебных тяжб; обучать и обучаться, полагаться на подчиненных и заключать договоры.



Стрижка волос: к увеличению материального блага.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие же направления считаются благоприятными.



Фото: Номер один