02.03.2026

Зурхай на 2 марта, понедельник

14-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, покупать и продавать скот, совершать меновую торговлю, начинать строительство дома, мандалы, отправляться в путь, совершать омовение и властные действия.

Неблагоприятно: для начала военных действий и судебных тяжб; обучать и обучаться, полагаться на подчиненных и заключать договоры.

Стрижка волос: к увеличению материального блага.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие же направления считаются благоприятными.

зурхай

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

