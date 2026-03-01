Общество 01.03.2026 в 16:42

Что изменится для жителей Бурятии в марте

С 1 марта введен ряд изменений в законодательство
Текст: Иван Иванов
Что изменится для жителей Бурятии в марте
Первый день весны – это не только приход тепла, но и начало действия новых законов и правил, призванных сделать жизнь граждан России более прозрачной, удобной и безопасной.  Как сообщают «Ведомости», от утренних перелетов до вечернего отдыха, от управления автомобилем до получения микрозайма – весна 2026 года обещает ряд значительных перемен, которые затронут самые разные сферы нашей жизни.

Авиаперелеты: навстречу пассажирам 

С 1 марта авиакомпании обязаны быть максимально открытыми с пассажирами. С этого дня все детали перелета, включая условия изменения билета и возврата средств, а также гарантии соседних мест для детей до 12 лет, должны быть доступны заранее. Более того, задержка рейса даже на полчаса теперь дает право на полный возврат стоимости, что делает путешествия предсказуемее и спокойнее.

Гостиничный сервис

Туристов ждут приятные новости и в области бронирования отелей. Отменив поездку за день до прибытия, вы сможете рассчитывать на полный возврат средств. Даже если решение принято в день заезда, или вы опаздываете, отель сможет удержать плату лишь за первые сутки. Это существенно повышает гибкость планирования отдыха.

Автомобили, знания и культура

Автомобильная индустрия также не останется в стороне. Закон о локализации такси вводит новые требования к автомобилям, стимулируя использование отечественных компонентов. Для будущих водителей теория в автошколах станет доступнее благодаря дистанционному формату обучения, в категории «C», «D» и таксисты смогут проходить практику вне стен автошколы. Кинематограф же пройдет проверку на соответствие традиционным ценностям, что повлияет на выдачу прокатных удостоверений.

Финансы, язык и быт

Финансовая сфера тоже претерпевает изменения: онлайн-микрозаймы потребуют биометрической идентификации. Срок оплаты коммунальных услуг сдвигается на 15-е число, предоставляя больше времени для оплаты. Защита русского языка получит новый импульс: англицизмы в публичном пространстве будут ограничены. А садоводам и дачникам придется заняться борьбой с борщевиком, чья обязанность по уничтожению теперь закреплена законодательно.

Фото: «Номер один»

