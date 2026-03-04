Баллы для пенсии

«Что такое пенсионные коэффициенты? Для чего они нужны»

Жамбал Раднаевич.

В 2026 году для выхода на страховую пенсию по старости необходимо не только достичь пенсионного возраста и иметь достаточный стаж, но и накопить определенное количество пенсионных коэффициентов (баллов).

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это количество пенсионных баллов, которые человек накопил за работу и социально значимые периоды. Ещё ИПК называют пенсионными баллами.

От суммы этих баллов, стажа и возраста зависит, дадут ли страховую пенсию и в каком размере.

Чтобы получать выплаты на уровне средних, потребуется 112 баллов.

Стоимость одного балла в 2026 году составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата – 9 584,69 рубля. Именно из этих двух частей складывается итоговый размер пенсии.

Формула расчета проста: количество баллов умножается на их стоимость, после чего прибавляется фиксированная выплата. Например, при наличии 112 баллов пенсия будет равна: 112 × 156,76 + 9 584,69 = 27 141,81 рубля. Это практически соответствует прогнозируемому среднему размеру страховой пенсии в 2026 году – 27 116,59 рубля.

Таким образом, для получения пенсии, близкой к средней, будущим пенсионерам необходимо иметь именно такое количество накопленных баллов.

Фото: freepik