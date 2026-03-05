Досрочное погашение автокредита

«Можно ли досрочно погасить автокредит без штрафов?»

Илья

Короткий ответ: да, можно. По закону банки не имеют права запрещать досрочное погашение и тем более брать за это комиссии или штрафы. Если банк пытается это сделать — это повод жаловаться в Роспотребнадзор или суд. Но есть несколько нюансов, о которых лучше знать заранее.

Главный риск — не от банка, а от автосалона

Некоторые дилеры дают скидку на машину при условии, что вы не закроете кредит в первые 3–6 месяцев. Если погасить досрочно, салон может потребовать вернуть скидку. Поэтому перед оформлением читайте договор купли-продажи — там может быть такой пункт.

Как правильно закрыть кредит досрочно

Если хотите погасить полностью:

• В некоторых банках (Т-Банк, Сбер) это делается за минуту в приложении.

• В других — нужно подать заявление минимум за 30 дней, банк рассчитает точную сумму с процентами за фактическое пользование.

Есть лайфхак: без уведомления можно закрыть кредит в первые 30 дней после оформления.

Если платите частично (больше, чем нужно по графику):

• Тоже предупредите банк заранее.

• После этого можно выбрать: уменьшить ежемесячный платёж (снизить нагрузку) или сократить срок кредита (сэкономить на процентах). Второе выгоднее.

Что сделать после последнего платежа

Убедитесь, что долга нет: получите справку из банка или проверьте в личном кабинете. Банк сам снимет обременение с машины — подаст нотариусу заявку об исключении из реестра залогов. На всякий случай проверьте на сайте Федеральной нотариальной палаты, что машина больше не в залоге.

Главный совет

Не бойтесь закрывать кредит раньше срока. Это законно и выгодно. Просто внимательно читайте договор с автосалоном и следуйте процедуре уведомления банка.

