Общество 05.03.2026 в 09:00

Досрочное погашение автокредита

Нюансы, о которых лучше знать заранее
Текст: Номер один
Досрочное погашение автокредита

«Можно ли досрочно погасить автокредит без штрафов?»
Илья

Короткий ответ: да, можно. По закону банки не имеют права запрещать досрочное погашение и тем более брать за это комиссии или штрафы. Если банк пытается это сделать — это повод жаловаться в Роспотребнадзор или суд. Но есть несколько нюансов, о которых лучше знать заранее.

Главный риск — не от банка, а от автосалона

Некоторые дилеры дают скидку на машину при условии, что вы не закроете кредит в первые 3–6 месяцев. Если погасить досрочно, салон может потребовать вернуть скидку. Поэтому перед оформлением читайте договор купли-продажи — там может быть такой пункт.

Как правильно закрыть кредит досрочно

Если хотите погасить полностью:
• В некоторых банках (Т-Банк, Сбер) это делается за минуту в приложении.
• В других — нужно подать заявление минимум за 30 дней, банк рассчитает точную сумму с процентами за фактическое пользование.

Есть лайфхак: без уведомления можно закрыть кредит в первые 30 дней после оформления.

Если платите частично (больше, чем нужно по графику):
• Тоже предупредите банк заранее.
• После этого можно выбрать: уменьшить ежемесячный платёж (снизить нагрузку) или сократить срок кредита (сэкономить на процентах). Второе выгоднее.

Что сделать после последнего платежа

  1. Убедитесь, что долга нет: получите справку из банка или проверьте в личном кабинете.
  2. Банк сам снимет обременение с машины — подаст нотариусу заявку об исключении из реестра залогов.
  3. На всякий случай проверьте на сайте Федеральной нотариальной палаты, что машина больше не в залоге.

Главный совет
Не бойтесь закрывать кредит раньше срока. Это законно и выгодно. Просто внимательно читайте договор с автосалоном и следуйте процедуре уведомления банка.

ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

