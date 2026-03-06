Общество 06.03.2026 в 09:00

Ключевая ставка

Как это работает и зачем её меняют
Текст: Номер один
Ключевая ставка

«Что такое ключевая ставка и на что она влияет?»
Дарима

Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на хранение. Простыми словами, это «цена денег» в стране. От неё зависит, под какой процент банки будут давать кредиты нам с вами и платить по вкладам.

Как это работает и зачем её меняют?

Центробанк меняет ставку, чтобы управлять экономикой: сдерживать рост цен (инфляцию) или, наоборот, стимулировать развитие бизнеса.

●     Повышает ставку, когда инфляция растёт слишком быстро. Кредиты становятся дорогими, люди и компании меньше берут взаймы и меньше тратят. Спрос падает, и цены начинают расти медленнее. Зато вклады становятся очень выгодными – это стимулирует копить, а не тратить.

●     Понижает ставку, когда нужно «разогнать» экономику. Кредиты дешевеют, их охотнее берут на развитие и крупные покупки. Это оживляет спрос и производство. Но есть риск, что из-за избыточного спроса цены снова полезут вверх.

Высокая ставка – это хорошо или плохо?

Однозначного ответа нет. Всё зависит от того, кто вы: заёмщик или вкладчик.

Плюсы высокой ставки: ваши сбережения в банке работают лучше – проценты по вкладам высокие; инфляция замедляется, цены перестают быстро расти; рубль может укрепиться.

Минусы высокой ставки: кредиты (ипотека, автокредиты) становятся неподъёмными для многих; бизнесу сложно развиваться, экономика замедляется.

Плюсы низкой ставки: доступные кредиты, можно выгодно взять ипотеку или машину; бизнес активнее развивается, экономика растёт.

Минусы низкой ставки: доходность по вкладам падает, копить становится невыгодно; рубль может ослабнуть, импортные товары дорожают; есть риск нового витка инфляции.

А что меняется для простых людей? Давайте посмотрим на ситуацию с двух сторон.

Если ключевая ставка высокая, кредиты (ипотека, автокредиты) становятся очень дорогими. Взять их сложно, а ежемесячные платежи бьют по карману. Зато у тех, у кого есть сбережения, наступает райское время: банки предлагают высокие проценты по вкладам, доходность часто выше инфляции. В такой период выгоднее копить, а не тратить. Цены в магазинах при этом стабилизируются, потому что инфляция замедляется. Главный совет при высокой ставке: не брать лишних кредитов и по возможности откладывать.

Если ключевая ставка низкая, всё меняется местами. Кредиты становятся доступными и выгодными — можно планировать крупные покупки. Бизнес тоже оживает, потому что может брать займы на развитие. Но вкладчикам приходится несладко: проценты по депозитам падают, получать пассивный доход становится сложно. При низкой ставке есть риск, что цены снова пойдут вверх, а рубль может ослабнуть. Здесь уже есть смысл тратить или искать другие способы инвестирования.

Так какая ставка лучше?

Золотая середина — это стабильно низкая инфляция и умеренная ключевая ставка, которая позволяет и копить, и брать кредиты без ущерба для кошелька. Но главный секрет финансовой устойчивости не в ставке, а в личной финансовой грамотности: наличии «подушки безопасности» и умении адаптироваться к любым условиям.

Фото: freepik

 

 

Дизайн и разработка — nanzat.ru