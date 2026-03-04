Зурхай на среду, 4 марта

Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки проводить ритуал «Даллага» для приумножения скота, совершать омовение, становиться друзьями, заниматься государственными делами, торговать.

Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи для отправления в путь, строительства дома, освящения, ссор и конфликтов (судиться), закладки фундамента нового дома, ремонта жилища и перевозки дома,

Стрижка волос: к возникновению сложности с дыханием.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.

Фото: Номер один