Общество 04.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 4 марта
16-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки проводить ритуал «Даллага» для приумножения скота, совершать омовение, становиться друзьями, заниматься государственными делами, торговать.
Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи для отправления в путь, строительства дома, освящения, ссор и конфликтов (судиться), закладки фундамента нового дома, ремонта жилища и перевозки дома,
Стрижка волос: к возникновению сложности с дыханием.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото: Номер один
Тегизурхай