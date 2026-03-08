Председатель Хурала поздравил жительниц Бурятии с Международным женским днем

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с праздником весны и красоты - Международным женским днем!Каждый год в начале весны мы поздравляем наших любимых дорогих женщин. Празднование 8 марта уже давно стало доброй традицией в каждой семье, в каждом коллективе и организации.Современные женщины – не только хранительницы семейного очага. Вы активно участвуете в экономической, общественной, научной и политической жизни общества. Сегодня нет такой профессии, которую бы не освоили женщины, и везде вас ценят как ответственных и трудолюбивых работников. Вы вносите огромный вклад в создание благоприятной атмосферы в семье, формируете гармоничное и счастливое общество. Благодарим вас за мудрость, доброту, душевность и гармонию, которые являются основой благополучия каждой семьи и всего общества в целом.Народным Хуралом Республики Бурятия принят ряд законов по поддержке семьи и материнства. Реализуется пакет мер социальной поддержки многодетных и молодых семей, ежегодно индексируется региональный материнский (семейный) капитал, создаются дополнительные места в дошкольных учреждениях, реализуются программы профессиональной переподготовки молодых матерей. Все эти инициативы разрабатываются и реализовываются для того, чтобы вы в полной мере ощущали поддержку.Особые слова поздравлений и благодарности выражаем женщинам, чьи сыновья, мужья и братья участвуют в специальной военной операции. Ваши вера, любовь, терпение и сила духа, поддерживающие своих родных, мотивируют на достижение поставленных целей.С особым чувством благодарности хочу поздравить женщин, наших дорогих волонтёров. Спасибо вам за ваши золотые руки и чуткие сердца. За то, что вяжете, шьёте, собираете посылки, пишите тёплые письма нашим защитникам. Вы — настоящие ангелы-хранители для тех, кому сегодня нужна поддержка.Дорогие женщины! Пусть этот весенний день подарит вам много улыбок, цветов и приятных сюрпризов. Пусть дома всегда будет тепло и уютно, пусть близкие радуют вниманием, а здоровье будет крепким. Желаю вам счастья, любви, весеннего настроения и чтобы каждый ваш день был таким же прекрасным, как вы сами!С праздником!Эрхим хайрата, эльгэ нимгэн эхэнэрнүүднай! Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө таанадаа мартын 8-аар үнэн зүрхэнhөө амаршалнаб. Ургы сэсэгтэл хододоо уринаар hалбаржа, булагай уhандал арюун сэбэр ябахатнай болтогой!