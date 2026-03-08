Общество 08.03.2026 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жительниц Бурятии с Международным женским днем

Дорогие женщины!
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Председатель Хурала поздравил жительниц Бурятии с Международным женским днем
Фото: Хурал Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с праздником весны и красоты - Международным женским днем! 

Каждый год в начале весны мы поздравляем наших любимых дорогих женщин. Празднование 8 марта уже давно стало доброй традицией в каждой семье, в каждом коллективе и организации. 

Современные женщины – не только хранительницы семейного очага. Вы активно участвуете в экономической, общественной, научной и политической жизни общества. Сегодня нет такой профессии, которую бы не освоили женщины, и везде вас ценят как ответственных и трудолюбивых работников. Вы вносите огромный вклад в создание благоприятной атмосферы в семье, формируете гармоничное и счастливое общество. Благодарим вас за мудрость, доброту, душевность и гармонию, которые являются основой благополучия каждой семьи и всего общества в целом. 

Народным Хуралом Республики Бурятия принят ряд законов по поддержке семьи и материнства. Реализуется пакет мер социальной поддержки многодетных и молодых семей, ежегодно индексируется региональный материнский (семейный) капитал, создаются дополнительные места в дошкольных учреждениях, реализуются программы профессиональной переподготовки молодых матерей. Все эти инициативы разрабатываются и реализовываются для того, чтобы вы в полной мере ощущали поддержку. 

Особые слова поздравлений и благодарности выражаем женщинам, чьи сыновья, мужья и братья участвуют в специальной военной операции. Ваши вера, любовь, терпение и сила духа, поддерживающие своих родных, мотивируют на достижение поставленных целей. 

С особым чувством благодарности хочу поздравить женщин, наших дорогих волонтёров. Спасибо вам за ваши золотые руки и чуткие сердца. За то, что вяжете, шьёте, собираете посылки, пишите тёплые письма нашим защитникам. Вы — настоящие ангелы-хранители для тех, кому сегодня нужна поддержка.

Дорогие женщины! Пусть этот весенний день подарит вам много улыбок, цветов и приятных сюрпризов. Пусть дома всегда будет тепло и уютно, пусть близкие радуют вниманием, а здоровье будет крепким. Желаю вам счастья, любви, весеннего настроения и чтобы каждый ваш день был таким же прекрасным, как вы сами!

С праздником!

Эрхим хайрата, эльгэ нимгэн эхэнэрнүүднай! Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө таанадаа мартын 8-аар үнэн зүрхэнhөө амаршалнаб. Ургы сэсэгтэл хододоо уринаар hалбаржа, булагай уhандал арюун сэбэр ябахатнай болтогой!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Теги
поздравление

Все новости

Председатель Хурала поздравил жительниц Бурятии с Международным женским днем
08.03.2026 в 09:00
В Бурятии оплату коммунальных услуг перенесли на середину месяца
08.03.2026 в 08:00
В Улан-Удэ растет число охотников за старинными вещами
08.03.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 марта 2026 года
08.03.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 8 марта
08.03.2026 в 06:00
В Бурятии может начаться дефицит некоторых фруктов и овощей из-за проблем с поставками из Ирана
07.03.2026 в 15:57
В Бурятии пройдет фестиваль восхвалений
07.03.2026 в 15:52
Бурятия занимает 76 место в рейтинге закредитованности населения
07.03.2026 в 15:22
В Забайкалье разгорелся скандал с китайскими датчиками по измерению уровня глюкозы в крови
07.03.2026 в 14:38
В Кяхте будут ремонтировать аварийный коллектор
07.03.2026 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Бурятии оплату коммунальных услуг перенесли на середину месяца
08.03.2026 в 08:00
В Улан-Удэ растет число охотников за старинными вещами
О том, что они предпочитают, «Номер один» рассказали в комиссионном магазине
08.03.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 марта 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
08.03.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 8 марта
20-й лунный день
08.03.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru