Общество 04.03.2026 в 06:00

«Было очень страшно и нереально»

Туристы из Бурятии рассказали, как переживают обстрелы в Дубае
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: freepik.com
В связи с эскалацией конфликта и обстрелами аэропорта Дубая со стороны Ирана тысячи российских туристов оказались в затруднительном положении. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сейчас находится около 20 тыс. россиян, чьи рейсы были отменены или перенесены. Из-за осложнений в авиасообщении с регионом многие вынуждены ожидать эвакуации, особенно те, кто планировал возвращение домой. Среди ожидающих вылета есть и жители Бурятии. Так, туристка из Улан-Удэ Анастасия рассказала, что прибыла в Дубай с дочерью 25 февраля.

По словам Анастасии, путевки на конец февраля стоили подозрительно дешево, что и стало причиной поездки. 

- Какого-либо предчувствия, что начнется война, не было - в регионе регулярно что-то происходит, но Дубай никогда не закрывался, - поделилась она. Семья прилетела 25 февраля, и первые дни отдых проходил спокойно. Однако уже 28 февраля, после начала иранских обстрелов, атмосфера в городе резко изменилась.

Для Анастасии и ее дочери первый день обстрелов стал настоящим шоком. 

- 28 февраля по городу начались хлопки - так работала система ПВО - и завыли сирены. Охрана отеля сообщила всем, что Иран стреляет по Эмиратам, и приказала срочно вернуться с пляжа в номера. Весь день и всю ночь мы просидели в номере, - вспоминает туристка. На следующий день они попытались выйти на пляж, но из-за повторной тревоги им пришлось убежать обратно. По словам Анастасии, в их районе прилетов по отелям не было, однако на третий день они решили не рисковать: оставались в номере и купались только в закрытом бассейне.

Ведь бетонное здание отеля, по их мнению, давало хоть какую-то защиту от осколков сбиваемых иранских беспилотников. 

- Было очень страшно и нереально: вроде бы вокруг красиво и мирно, но при этом идет война, - поделилась Анастасия.

Поскольку бомбоубежищ в классическом понимании в Дубае практически нет, наиболее осторожные постояльцы отеля, включая россиян, ночевали на подземной парковке, устроившись на надувных матрасах - там было безопаснее. Однако, по словам Анастасии, к третьему дню многие устали сидеть взаперти. Несмотря на периодическую работу ПВО, отдыхающие ринулись на пляж, рассудив, что отпуск есть отпуск и надо пользоваться оплаченным отдыхом.

На третий день иранских атак Анастасия узнала, что аэропорт начал открываться и первые самолеты вылетели из Дубая в Москву. Она тоже хотела отправиться с дочерью в Россию, однако менеджер их турфирмы пояснил, что очередь на вывоз большая и им придется продолжить «отдыхать» до окончания действия путевки.

Как отметила Мария Широкова, менеджер по туризму из Улан-Удэ, в настоящий момент бурятских туристов в Эмиратах не так много.

- Несколько моих клиентов вернулись из Дубая 27 февраля, больше никого там, к счастью, нет. В целом это не самое массовое наше направление - Дубай не сравнить по турпотоку с Таиландом или Вьетнамом, куда летают самолеты из Иркутска, - пояснила она.

По словам Широковой, даже если организованные туристы из Бурятии и застряли в Эмиратах, им оказывается вся необходимая помощь от турфирм: «Никого из отелей не выселят, проживание продлят и отправят домой. Для этого и предусмотрено страхование путешественников».

Тем не менее эксперты, учитывая рост напряженности в мире, советуют бурятским туристам воздержаться от поездок на Ближний Восток, где сохраняются риски военных конфликтов. В качестве альтернативы они рекомендуют выбирать направления с минимальной вероятностью подобных ситуаций - например, Байкал, Монголию или страны Юго-Восточной Азии. Это гарантирует спокойный и безопасный отдых.
