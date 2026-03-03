Ректор вуза в Бурятии призвал коллег «включить мозги»

В Бурятии сотрудница ВСГУТУ «попалась» на удочку мошенников. Женщина взяла кредит, взаймы и продала машину, чтобы инвестировать в «прибыльное» дело по совету «друга» из интернета.

От доверчивости коллеги негодует ректор университета Игорь Сизов.

«Как так можно?! «Включите» наконец мозги! Почему вы верите незнакомым людям из интернета? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и то для второй мыши… Опомнитесь!!!», - написал он в своем телеграм-канале.