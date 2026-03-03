Общество 03.03.2026 в 16:49
Студентка из Бурятии осваивает дроны
Дарья Островская создала универсальную раму для малых беспилотников
Текст: Карина Перова
Студентка Бурятской ГСХА Дарья Островская вместе с командой «Летяги» (девушка является капитаном) создала универсальную раму для малых беспилотников по заказу «Рустехдрон».
Идею реализовали в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». По федеральному проекту «Кадры для БАС» Дарья прошла обучение и получила удостоверение инженера БАС.
«Женщины привносят нестандартный подход и умеют управлять множеством задач одновременно. Мы разрушаем стереотипы и показываем красоту профессии с новой стороны», – поделилась студентка.
Девушка стала героиней сюжета на Первом канале (12+). Тема выпуска приурочена к 8 марта: роль женщин в сфере беспилотных авиационных систем.