В Улан-Удэ застройщик ТЦ «Тумэр Морин» допустил нарушения

В Улан-Удэ застройщик торгового центра «Тумэр Морин» допустил нарушения. Специалисты Госстройжилнадзора по Бурятии выяснили, что площадка возводящегося объекта не огорожена должным образом.

Так, подрядчик открыл вход для магазина «Уют». Это нарушает требование к ограничению доступа третьих лиц на стройплощадку.

«Представитель застройщика пояснял, что вход для посетителей отгорожен от стройки, и работы на объекте в этой его части не проводятся. Тем не менее, ему придется огородить строительную площадку должным образом. Обустроить вход в магазин предполагается с тыльной стороны здания, где это не будет нарушением», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Организации выдали предписание, также должностному лицу, допустившему нарушения, грозит штраф.