Жителям Бурятии напомнили о смертельной опасности лилий для кошек

В преддверии 8 Марта специалисты Городской ветеринарной станции Улан-Удэ напомнили о смертельной опасности лилий для кошек.

Причем для мурлык токсичны все части растения: лепестки, листья, стебли, пыльца и даже вода из вазы. Они вызывают острое поражение почек – без лечения животное может погибнуть за 24–72 часа. Достаточно малейшего контакта: кот может отравиться, просто слизав пыльцу с шерсти.

Как понять, что кошка отравилась? Следует обратить внимание на следующие признаки: рвоту, вялость и отказ от еды, повышенное слюноотделение и проблемы с мочеиспусканием.

После этого нужно немедленно обратиться к ветеринару, а не заниматься самолечением. И желательно показать врачу образец растения – это поможет точно определить токсин.

«Если в доме живёт кот, выбирайте букеты из орхидей, альстромерий, гербер или эустом. Пусть праздник будет радостным – и безопасным для всех! Подарите близким цветы, которые не угрожают вашим пушистым друзьям», - призвали ветеринары.

Телефоны и адреса городских клиник и ветаптек:

Ул. Зои Космодемьянской 12, тел: 43-79-71;

Ул. Родины 11, тел: 18-00-05;

Ул. Шульца 4, тел: 18-00-25.