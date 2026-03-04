В селе в Бурятии открыли цех по пошиву антидроновых одеял

В райцентре Баргузинского района Бурятии волонтеры движения «Дела благие» открыли цех по пошиву антидроновых одеял для бойцов СВО. Открытие состоялось накануне.

«Теперь цех работает, нитки заправлены, и процесс пошёл. Первые антидроновые одеяла сшили наши замечательные мастерицы, которые не побоялись взяться за новое и важное ремесло: Галина Осиповна Новоженова и Валентина Владимировна Мишарина», - отметила руководитель волонтерского движения «Дела благие» Алла Дармаева.

В день открытия у активистов побывали руководитель клуба «Баргут» Ольга Ефимовна и управляющий делами администрации Баргузинского района Виталий Галимов. Гости поддержали начинание и обсудили планы.

Стол для кройки, который является сердцем любого швейного цеха, предоставил местный индивидуальный предприниматель. Собрали и подготовили конструкцию к работе педагоги дополнительного образования «Баргузинского дома творчества» Жаргал Тогмитов и Андрей Скосырский.