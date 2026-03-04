Общество 04.03.2026 в 10:38
На Байкале установлен мировой рекорд по нырянию
Фридайвер Молчанов молча погрузился на 91 метр в глубину
Текст: Иван Иванов
3 марта на озере Байкал у поселка Листвянка в рамках международного фестиваля подлёдного фридайвинга «Под лёд Байкала» Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, погрузившись на 91 метр в дисциплине CWTi. Как сообщает «Ирсити.ру», это достижение превзошло его собственный предыдущий рекорд в 90 метров, установленный два года назад.
Фестиваль собрал спортсменов из России, Хорватии и Венгрии. Российская фридайверша Ольга Маркина установила рекорд в дисциплине «биласты», достигнув глубины 50 метров. Хорватские спортсмены Витомир Маричич и Петар Кловар покорили 66 метров, используя только руки для передвижения по тросу. Другая хорватская спортсменка Санда Делия побила свой личный рекорд, погрузившись на 57 метров без ласт.
