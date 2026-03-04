Житель Бурятии пытался схитрить, чтобы сохранить «ласточку»

Житель Джидинского района Бурятии, осужденный за пьяную езду, пытался схитрить, чтобы сохранить свою «Тойота Рав 4». Однако машина все же ушла в доход государства.

В октябре 2025 года сотрудники ГИБДД остановили водителя, он сел за руль в нетрезвом состоянии. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Сельчанин оказался на скамье подсудимых. Во время судебного разбирательства он попытался избежать конфискации автомобиля. Мужчина заявил, что до совершения преступления продал иномарку сыну сожительницы и представил суду соответствующий договор купли-продажи. Тем не менее, кроссовер стоимостью более 1 млн рублей конфисковали в доход государства.

«Суд признал мужчину виновным (по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и согласился с позицией государственного обвинителя, назначив наказание в виде обязательных работ сроком 280 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года», - рассказали в прокуратуре республики.