Бюджет Улан-Батора столкнулся с непредвиденными вызовами

Внеочередное заседание городского совета Улан-Батора утвердило поправки в бюджет столицы на 2026 год, призванные стабилизировать финансовое положение города. Как сообщает портал «Монголия.Сейчас», непредвиденные обстоятельства (падение цен на горнорудную продукцию) привели к снижению доходов, росту расходов и дефициту местного бюджета.Цель изменений в бюджете столицы, как отмечается, обеспечить финансовую устойчивость, продолжить жизненно важные инвестиции и социальные услуги, пересмотрев финансирование проектов в сферах инженерной инфраструктуры, общественного транспорта и снижения загрязнения. Эти меры направлены на поддержание экономической жизнеспособности, повышение качества госуслуг и укрепление финансовой дисциплины, обеспечивая максимальную эффективность расходов.Несмотря на возникшие проблемы с бюджетом, жителей Улан-Батора порадует продолжение финансирования ряда крупных проектов, начатых в 2025 году, которые напрямую связаны с развитием городской инфраструктуры, транспортной системы, градостроительства, инженерного обеспечения и децентрализации. Среди них: автомагистраль «Новая Великая объездная дорога», улучшение доступности перекрестков, создание пешеходных и велосипедных дорожек, планирование парковок, свободных от автомобилей, и линия 2 проекта «Улан-Баторский трамвай».Также продолжится работа над электронными системами городского планирования, поддержкой Совета по разрешению земельных споров, строительством правительственного комплекса в районе Солонго-1, прокладкой теплопроводов и строительством тепловой электростанции № 5. Эти шаги свидетельствуют о стремлении властей к устойчивому развитию города, несмотря на экономические трудности.