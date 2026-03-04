Общество 04.03.2026 в 10:51

Бюджет Улан-Батора столкнулся с непредвиденными вызовами

Крупные налогоплательщики недоплатили денег в городскую казну
Текст: Иван Иванов
Бюджет Улан-Батора столкнулся с непредвиденными вызовами
Фото: архив «Номер один»
Внеочередное заседание городского совета Улан-Батора утвердило поправки в бюджет столицы на 2026 год, призванные стабилизировать финансовое положение города. Как сообщает портал «Монголия.Сейчас», непредвиденные обстоятельства (падение цен на горнорудную продукцию) привели к снижению доходов, росту расходов и дефициту местного бюджета. 

Цель изменений в бюджете столицы, как отмечается, обеспечить финансовую устойчивость, продолжить жизненно важные инвестиции и социальные услуги, пересмотрев финансирование проектов в сферах инженерной инфраструктуры, общественного транспорта и снижения загрязнения. Эти меры направлены на поддержание экономической жизнеспособности, повышение качества госуслуг и укрепление финансовой дисциплины, обеспечивая максимальную эффективность расходов.

Несмотря на возникшие проблемы с бюджетом, жителей Улан-Батора порадует продолжение финансирования ряда крупных проектов, начатых в 2025 году, которые напрямую связаны с развитием городской инфраструктуры, транспортной системы, градостроительства, инженерного обеспечения и децентрализации. Среди них: автомагистраль «Новая Великая объездная дорога», улучшение доступности перекрестков, создание пешеходных и велосипедных дорожек, планирование парковок, свободных от автомобилей, и линия 2 проекта «Улан-Баторский трамвай». 

Также продолжится работа над электронными системами городского планирования, поддержкой Совета по разрешению земельных споров, строительством правительственного комплекса в районе Солонго-1, прокладкой теплопроводов и строительством тепловой электростанции № 5. Эти шаги свидетельствуют о стремлении властей к устойчивому развитию города, несмотря на экономические трудности.
Монголия

ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

