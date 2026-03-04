Петунии станут основой цветочного оформления к 360-летнему юбилею Улан-Удэ

На улицах Улан-Удэ высадят более 10 сортов королевы летних клумб – яркой петунии. Сейчас в теплицах горлесхоза уделяют особое внимание каждому растению. Посев начали сразу после январских праздников.

Петунии – от нежно-розовых и фиолетовых до насыщенно-красных и бордовых – станут основой цветочного оформления к 360-летнему юбилею столицы Бурятии. В целом они долго цветут, с мая и до самых заморозков, и хорошо переносят городские условия.

«Петуния – это классика для украшения нашего города. Прошло почти два месяца, и цветы уже заметно окрепли. Сейчас уход простой, но важный. Поливаем по мере высыхания, следим за температурой и подкармливаем. Продолжаем работу, чтобы летом улицы нашего города стали по-настоящему яркими», - рассказала рабочий зеленого строительства горлесхоза Анжелика Лопатина.