Общество 04.03.2026 в 11:25

Жительница Бурятии прикарманила чужие деньги, торчавшие из банкомата

Наличка принадлежала ее односельчанину
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии прикарманила чужие деньги, торчавшие из банкомата
Фото: МВД по Бурятии

В райцентре Кижингинского района Бурятии женщина прикарманила чужие деньги из банкомата. Днем 2 февраля сельчанин пришел в районное отделение банка, чтобы снять со счета 50 тысяч рублей. Но во время выдачи случился технический сбой, и наличные застряли в купюроприёмнике.

Подождав некоторое время, мужчина покинул помещение. Вскоре после его ухода произошла выдача денег. Банкноты заметила выходившая из банка клиентка. Недолго думая, она присвоила их себе – действия запечатлела камера.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что на чужое позарилась 49-летняя ранее несудимая, неработающая жительница села Кижинга. Деньги она потратить не успела. Похищенное изъяли и передали владельцу.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
кража МВД

Все новости

В Бурятии сельчанин до смерти забил собутыльника кулаками по голове
05.03.2026 в 10:21
В Улан-Удэ автоледи на иномарке столкнулась с самосвалом
05.03.2026 в 10:19
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
05.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 марта 2026 года
05.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 4 марта
05.03.2026 в 06:02
Жители Улан-Удэ разочарованы приходом «Ленты»
05.03.2026 в 06:00
Мэр Улан-Удэ поручил запускать беспилотники для мониторинга ледохода
04.03.2026 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
Продавец цветов получил деньги и был таков
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
Рабочий скончался во время буровзрывных работ
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
Владельцам необходимо предоставлять своих животных ветеринарам
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
Нюансы, о которых лучше знать заранее
05.03.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru