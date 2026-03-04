Жительница Бурятии прикарманила чужие деньги, торчавшие из банкомата

В райцентре Кижингинского района Бурятии женщина прикарманила чужие деньги из банкомата. Днем 2 февраля сельчанин пришел в районное отделение банка, чтобы снять со счета 50 тысяч рублей. Но во время выдачи случился технический сбой, и наличные застряли в купюроприёмнике.

Подождав некоторое время, мужчина покинул помещение. Вскоре после его ухода произошла выдача денег. Банкноты заметила выходившая из банка клиентка. Недолго думая, она присвоила их себе – действия запечатлела камера.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что на чужое позарилась 49-летняя ранее несудимая, неработающая жительница села Кижинга. Деньги она потратить не успела. Похищенное изъяли и передали владельцу.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.